Comisión de legisladores que estudia plan fiscal citará a Magín Díaz y a la AIRD para avanzar proyecto

Comisión bicameral encargada de estudiar el proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. ( DIARIO LIBRE/ISMAEL HIRALDO )

La comisión bicameral encargada de estudiar el proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional acordó este lunes invitar al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y a representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) para escuchar sus consideraciones sobre la iniciativa.

La decisión se produjo durante la primera reunión del equipo legislativo, celebrada solo horas después de que la Cámara de Diputados completara la integración de la comisión bicameral en una sesión extraordinaria.

Aunque ya el ministro Díaz visitó este mismo lunes a la bancada de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para explicarles la pieza, la comisión consideró que el funcionario debe volver al Congreso para hablar del proyecto con todos los comisionados.

Mientras que el encuentro con representantes de la AIRD busca conocer la opinión de la agrupación empresarial ya que, mediante un comunicado, la Asociación dijo que todavía hay espacio para seguir revisando el gasto público.

La primera reunión

La primera reunión de la comisión, encabezada por su presidente, el senador Pedro Catrain, se realizó en el Salón Polivalente del Senado y durante la jornada, los legisladores dieron lectura íntegra al proyecto de ley y a la comunicación remitida por el presidente Luis Abinader al Congreso.

Según explicó Catrain, la lectura tuvo como propósito que todos los integrantes conocieran en detalle el contenido y alcance de la propuesta.

Al ser abordado, el legislador pidió esperar el resultado de los análisis y deliberaciones antes de emitir conclusiones sobre la iniciativa

Con la primera reunión de la comisión bicameral, el Congreso inició formalmente el análisis de la propuesta del Poder Ejecutivo apenas tres días después de que fuera depositada en el Senado.

El pasado viernes, el Gobierno remitió la iniciativa al Senado y ese mismo día la Cámara Alta celebró una sesión extraordinaria para conformar la parte senatorial de la comisión bicameral.

Este lunes, durante otra sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados conoció la solicitud del Senado, completó el equipo y lo puso a trabajar de inmediato.

El proyecto

El proyecto de ley busca recaudar alrededor de 50,000 millones de pesos mediante una reorganización de algunos impuestos, eliminar el anticipo a pequeñas empresas, indexar los salarios y adoptar medidas para mitigar el impacto de la crisis internacional.