Con trámite acelerado, diputados completan comisión del plan fiscal y la activan de inmediato

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la vicepresidenta Dharuelly D'Aza. ( FUENTE EXTERNA )

Durante una sesión extraordinaria realizada este lunes, la Cámara de Diputados completó la comisión bicameral que había comenzado a integrar el Senado para estudiar el Proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional.

La designación de los diputados ocurrió apenas tres días después de que el Senado conformara su parte de la comisión bicameral, en un proceso que imprime celeridad al proyecto de ley con el que el Gobierno busca recaudar hasta 50,000 millones de pesos mediante la reorganización de algunos impuestos.

Apenas minutos después de anunciar los nombres que integran la comisión bicameral, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que el equipo se reunirá la tarde de este lunes para iniciar el análisis de la pieza del Poder Ejecutivo.

La rapidez del trámite

El proyecto de ley del plan fiscal ha seguido un proceso más rápido de lo habitual, en comparación con otras iniciativas legislativas que tardan semanas en agendarse y ser enviadas al estudio de alguna comisión.

El trámite en el Congreso se desarrolló así: el pasado viernes, el Gobierno envió el proyecto al Senado y ese mismo día se realizó una sesión extraordinaria para integrar una comisión bicameral.

Este lunes, durante otra sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados conoció la solicitud del Senado, completó la comisión bicameral y la activó para iniciar sus trabajos.

Por parte del Senado, los miembros de la comisión son Pedro Catrain, Andrés Guillermo Lama, Alexis Victoria Yeb, Ginnette Bournigal, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Díaz, Aracelis Villanueva, Edward Espiritusanto, Moisés Ayala y Antonio Marte.

Mientras que por la Cámara de Diputados, los miembros son Ramón Raposo, Braulio de Jesús Espinal, Rafael Castillo, Gustavo Sánchez, Amado Díaz, Ydenia Doñé, Sergio Moya, Jorge Frías, Gregorio Domínguez, Félix Hiciano, Enriqueta Rojas, Dorina Rodríguez, Dellys Féliz, Danilo Díaz, Carmen Barceló, Abelardo Rutinel, Margarita Tejeda, Félix Michell Rodríguez y Francisco Javier Paulino.

La oposición no objetó

Al momento de la conformación de la comisión, los voceros de los partidos opositores estuvieron de acuerdo con la integración del equipo bicameral para estudiar la propuesta del Ejecutivo.

Aunque dirigentes de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han expresado reservas y cuestionamientos sobre la propuesta fiscal, sus voceros en la Cámara de Diputados no objetaron la conformación de la comisión bicameral.

"Revisaremos y trabajaremos siempre en favor del pueblo y lo que buscamos es que esto (proyecto de ley) se pueda discutir con la mayor celeridad", expresó Gustavo Sánchez, vocero del PLD en la Cámara de Diputados.

Con la conformación de la comisión bicameral, ambas cámaras trabajarán sobre un único informe, que posteriormente deberá ser conocido y aprobado por separado por el Senado y la Cámara de Diputados.

El plan anticrisis, dado a conocer por el Gobierno la semana pasada, busca eliminar el anticipo a las micro empresas, indexar el salario mínimo exento de impuestos, ajustar algunos tributo y mitigar el impacto de la crisis internacional generado por la guerra en Medio Oriente.