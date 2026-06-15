Cámara Diputados completa la comisión del plan fiscal

La Cámara de Diputados completó ayer la comisión bicameral, cuya conformación se inició en el Senado, para estudiar el proyecto de ley de simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional.

La selección ocurrió apenas tres días después de que el Senado designara su parte de la comisión, en un proceso que imprime celeridad al proyecto de ley con el que el Gobierno busca recaudar hasta 50,000 millones de pesos mediante la reorganización de algunos impuestos.

La comisión

Durante otra sesión extraordinaria, ayer, la Cámara de Diputados conoció la solicitud del Senado, completó la comisión bicameral y la activó para iniciar sus trabajos.

Por parte de la Cámara Alta, los miembros de la comisión son Pedro Catrain, Andrés Guillermo Lama, Alexis Victoria Yeb, Ginnette Bournigal, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Díaz, Aracelis Villanueva, Edward Espiritusanto, Moisés Ayala y Antonio Marte.

Mientras que, por la Cámara de Diputados, los miembros son Ramón Raposo, Braulio de Jesús Espinal, Rafael Castillo, Gustavo Sánchez, Amado Díaz, Ydenia Doñé, Sergio Moya, Jorge Frías, Gregorio Domínguez, Félix Hiciano, Enriqueta Rojas, Dorina Rodríguez, Dellys Féliz, Danilo Díaz, Carmen Barceló, Abelardo Rutinel, Margarita Tejeda, Félix Michell Rodríguez y Francisco Javier Paulino.

Respaldo y ajuste

La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) respaldó varias de las medidas incluidas en el proyecto, mientras que la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) pidió revisar algunos aspectos para evitar efectos negativos sobre la producción nacional.

Adopron valoró la disposición que aclara la forma de cálculo del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Ad Valorem para las bebidas alcohólicas, al considerar que fortalece la equidad tributaria y garantiza que todos los actores del sector compitan bajo las mismas reglas.

De su lado, la AIRD llamó al Congreso dialogar con los sectores para revisar las medidas que puedan generar desventajas para la industria local, mientras Adopron instó a aprobar las disposiciones orientadas a fortalecer la transparencia fiscal y eliminar distorsiones en el mercado.

Oposición dividida ante el avance

Aunque los partidos de oposición coinciden en que el Gobierno debe reducir sus gastos, están divididos en cuanto al curso que debería tener el plan fiscal, luego de que se anunciara el fin de la guerra y la apertura del estrecho de Ormuz. "Mira, la posición de la Fuerza del Pueblo, hasta ahora, es que es inoportuna la reforma. Lo adecuado sería que si la excusa era la guerra en Oriente con Irán, que desaparezca la reforma, porque el precio del petróleo ya hoy empezó a bajar y la bolsa de valores empezó a cotizar mejor", indicó el diputado de FP, Carlos de Pérez.

Ismael Hiraldo Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.