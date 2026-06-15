Magín Díaz asegura que el Gobierno no puede atender el 100 % de las demandas de los jueces

Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía en una reunión con el Bloque de Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), este 15 de mayo de 2026. ( ESTARLIN ROSA )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que, aunque el Gobierno no puede atender las exigencias de los jueces "al 100 %", sí responderá a una gran parte de las demandas salariales del sector.

"Yo creo que es un reclamo válido porque queremos tener también jueces bien pagados; estamos de acuerdo. Lo que pasa es que todos los gobiernos tienen restricción presupuestaria, pero yo he hablado con el presidente de la Suprema. No podemos atender 100% su demanda, pero vamos a atender una gran parte de la demanda salarial de los jueces que creemos que es justa", manifestó.

Enfatizó que considera válidas las reclamaciones de los servidores y servidoras judiciales y que las autoridades manejan las cuentas fiscales de manera prudente.

"El gobierno está manejando las cuentas fiscales de manera prudente, y por eso hay estabilidad macroeconómica. Ahora hay demandas que son válidas y con las cuales estamos de acuerdo, y vamos a atenderlas en la medida de las posibilidades del Gobierno, siempre y cuando eso no nos cause un problema fiscal", consideró.

El pasado 21 de mayo de 2026, más de 400 jueces y cerca de 2,000 servidores judiciales paralizaron los tribunales dominicanos en un paro pacífico de labores, exigiendo indexación salarial, fin a la sobrecarga laboral, más personal para cubrir plazas vacantes y el cese de lo que calificaron como gastos superfluos del Consejo del Poder Judicial.

Posteriormente, el 29 de mayo, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) anunció "respuestas concretas" a las demandas de los magistrados, luego de una reunión de más de cinco horas con representantes de organizaciones de jueces y de personal de apoyo de los miembros de la judicatura.

Los acuerdos incluyeron un incremento general de salarios para los jueces y puestos administrativos de un 30 %, del cual se aplicará un 20 % este año y el restante 10 por ciento en el 2027; movilidad de la carrera judicial; y el pago de las compensaciones por suplencias.

Descartan retirar Plan Fiscal

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, descartó este lunes que el Gobierno retire el Plan Fiscal sometido al Senado de la República la semana pasada, pese al acuerdo de paz anunciado entre Irán y Estados Unidos.

La apertura del estrecho de Ormuz el viernes, como resultado del acuerdo, podría contribuir a reducir los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, al ser consultado sobre si la disminución de las tensiones en Medio Oriente elimina la necesidad de las medidas económicas propuestas por el Gobierno, el funcionario reiteró que el proyecto sigue siendo necesario y que no existen planes para retirarlo.

"Esta no es una reforma fiscal, también es un plan de incentivo, se están dando numerosos incentivos a contribuyentes y a empresas para dinamizar la economía, para hacerle la vida más fácil a los contribuyentes, entonces no hay razón para retirarlo ante esta coyuntura", dijo.

Al participar en una reunión con el bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Díaz recordó que el Estado ha destinado importantes recursos para enfrentar los efectos de la crisis internacional, incluyendo más de 20,000 millones de pesos en subsidios a los combustibles, más de 2,000 millones para fertilizantes y gastos adicionales en programas de protección social.

El ministro sostuvo que la iniciativa va más allá de una medida recaudatoria y defendió que incluye incentivos para contribuyentes y empresas. Asimismo, insistió en que "con crisis o sin crisis este es un proyecto que mejora estructuralmente el sistema tributario".

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