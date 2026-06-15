El plan fiscal inicia su recorrido legislativo esta semana con mayoría oficialista a su favor

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al enviar el proyecto de ley del plan fiscal a una comisión bicameral en la sesión del 12 de junio del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional comenzará esta semana su recorrido formal en el Congreso Nacional bajo un escenario favorable para el oficialismo, que cuenta con mayoría en ambas cámaras y con una comisión bicameral encargada exclusivamente de estudiar la iniciativa.

Tras recibir la pieza el viernes, el Senado avanzó de inmediato en la conformación de una comisión bicameral que analizará la propuesta, mientras que la Cámara de Diputados tiene prevista una sesión extraordinaria este lunes en la que se completaría el equipo para iniciar el estudio del proyecto a partir del martes.

Las comisiones bicamerales son equipos mixtos integrados por diputados y senadores que, entre otros aspectos, buscan que la aprobación de los proyectos bajo su responsabilidad sea más consensuada.

Con ello, el proyecto económico impulsado por el Poder Ejecutivo entrará en una etapa de análisis que culminará con un informe para recomendar su aprobación o rechazo en ambas cámaras.

Antes del inicio formal del estudio, los legisladores oficialistas sostendrán este lunes una reunión con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, para conocer los alcances de la propuesta con mayor profundidad.

La iniciativa contempla un conjunto de medidas tributarias y económicas con las que el Gobierno, según el proyecto, busca estimular el crecimiento, simplificar el sistema fiscal y mitigar los efectos de la crisis internacional. Entre los temas que han generado mayor atención figuran el anticipo, la indexación salarial y los gastos educativos.

Reacciones y ambiente político

A pocos días de su depósito en el Congreso, el proyecto comenzó a generar reacciones entre sectores políticos y empresariales.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró el viernes que las condiciones para aprobar la pieza "son favorables", al considerar que las medidas propuestas no afectarán a los sectores más vulnerables.

Así también lo consideró el vocero de los senadores del PRM, el legislador Moisés Ayala, quien expresó que el proyecto tiene un buen respaldo en su bancada porque no perjudica a los más pobres, aunque aseguró que la propuesta será estudiada con el mismo rigor que otros proyectos.

Mientras tanto, distintos sectores han expresado respaldo a algunos puntos de la iniciativa, pero también cuestionamientos sobre aspectos específicos.

Del lado empresarial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) valoró algunas de las medidas propuestas, pero llamó al Gobierno a ser más eficientes en el gasto público y en los subsidios, al entender que las estrategias del Poder Ejecutivo deben enfocarse en reducir las "presiones estructurales".

Mientras que la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) valoró algunas propuestas del proyecto porque mejorarían la inversión, pero aclaró que toda propuesta "es susceptible de mejora" en el Congreso.

Por su parte, la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) expresó su preocupación por la propuesta de aplicar un cargo adicional de 10 dólares a los boletos aéreos como parte de las medidas económicas presentadas por el Gobierno y, aunque reconoció la necesidad de adoptar mecanismos para preservar la estabilidad macroeconómica ante un escenario internacional complejo, advirtió que encarecer los viajes podría afectar la conectividad, el turismo y la competitividad del país.

Un escenario favorable para el oficialismo

El proyecto de medidas fiscales llega al Congreso con una correlación de fuerzas favorable para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que posee mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, una condición que le permitiría aprobar la iniciativa aun sin el respaldo de los partidos de oposición.

A esto se suma el hecho de que la pieza será estudiada por una comisión bicameral, un mecanismo que reúne a senadores y diputados en una misma mesa de trabajo y que facilita la construcción de consensos entre ambas cámaras antes de las votaciones definitivas.

Una agenda legislativa cargada La discusión del plan fiscal se suma a otros dos expedientes de gran alcance que ya ocupan espacio en el Congreso, como la reforma laboral, que lleva más de un año y medio de debates y que podría comenzar esta semana el proceso de aprobación en segunda discusión con más de 50 modificaciones respecto a la versión aprobada en primera lectura. De igual forma, el Senado mantiene bajo estudio el proyecto de ley para la transformación y fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, una iniciativa que forma parte del proceso de reforma policial impulsado por el presidente Luis Abinader y que lleva siete meses en una comisión especial.