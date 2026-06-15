Omar Fernández sobre indexación salarial: "La ley habla de RD$52 mil, no menos"

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, reiteró este lunes su posición a favor de que la indexación del impuesto sobre la renta para los asalariados se ajuste hasta los 52,000 pesos mensuales, al considerar que ese es el monto que establece la legislación vigente.

A través de una nota de prensa y un video, el legislador de la Fuerza del Pueblo afirmó que cualquier modificación por debajo de esa cifra representaría un cumplimiento parcial de la ley y mantendría una distorsión que, según sostuvo, afecta a miles de trabajadores.

"Sería un mal legislador si promuevo que la ley se cumpla a medias", expresó Fernández al referirse a la propuesta de plan fiscal presentada por el Gobierno, la cual contempla ajustes en distintos aspectos del sistema tributario.

Aunque valoró como positivas las iniciativas incluidas en el plan propuesto por el Ministerio de Hacienda y Economía, consideró que las medidas deben aplicarse conforme a lo establecido en el Código Tributario.

Fernández argumentó que la propuesta oficial solo contempla un incremento de 5,000 pesos en el umbral exento del impuesto sobre la renta, cuando, según sus cálculos, existe un rezago superior a 17,000 pesos debido a la falta de indexación acumulada desde 2018.

Como ejemplo, explicó en el video que un trabajador con ingresos mensuales de RD$50,000 continuaría pagando alrededor de 18,000 pesos al año por concepto de impuesto sobre la renta, pese a que hace año y medio no habría estado sujeto a esa carga tributaria.

Detalles del recurso de inconstitucionalidad y próximas acciones

Asimismo, señaló que una persona con salario de RD$75,000 estaría aportando unos 32,000 pesos anuales por encima de lo que correspondería si se aplicara correctamente la indexación.

El legislador también informó que el recurso de inconstitucionalidad sometido ante el Tribunal Constitucional por legisladores de la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) será conocido el próximo 17 de junio.

La acción busca que se declare inconstitucional la omisión de la indexación de los tramos del impuesto sobre la renta, una práctica que, según los demandantes, se ha mantenido desde 2018.

Fernández adelantó que en los próximos días fijará posición sobre otros aspectos de la reforma económica impulsada por el Gobierno.