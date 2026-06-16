El proyecto fiscal supera comisión con informe favorable y sería aprobado mañana en el Senado

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y demás personalidades durante su comparecencia ante la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley del plan fiscal. ( FUENTE EXTERNA )

El proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional dio este martes un nuevo paso en el Congreso, luego de que la comisión bicameral que estudia la iniciativa aprobara un informe favorable sobre la pieza sometida por el Poder Ejecutivo.

Con el informe ya aprobado, el proyecto queda listo para ser conocido por el Senado en la sesión convocada para este miércoles, apenas cinco días después de haber sido depositado por el Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley del plan fiscal ha seguido un proceso más rápido de lo habitual, en comparación con otras iniciativas legislativas que tardan semanas en agendarse y ser enviadas al estudio de alguna comisión.

Este martes, la comisión bicameral concluyó la breve etapa de consultas tras escuchar al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y a representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), quienes habían solicitado presentar sus consideraciones sobre la iniciativa.

Tras estas exposiciones, Catrain explicó que la próxima fase consistirá en las discusiones entre los propios congresistas para luego emitir el informe correspondiente que deberá ser conocido tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados.

"Con esas dos consultas vamos a cerrar", expresó el legislador, al señalar que luego corresponderá a los senadores y diputados debatir la pieza.

El recorrido del proyecto

El proyecto de ley fue depositado por el Poder Ejecutivo el pasado viernes en el Senado y ese mismo día, en una sesión extraordinaria, los senadores conformaron la parte correspondiente de una comisión bicameral para estudiar la propuesta.

El lunes, la Cámara de Diputados celebró otra sesión extraordinaria para completar la integración de la comisión y, pocas horas después, el equipo sostuvo su primera reunión.

Durante ese primer encuentro, los legisladores dieron lectura íntegra al proyecto y acordaron abrir las consultas y debate de la pieza.

Con las consultas concluidas y el inicio de las deliberaciones internas, el proyecto podría llegar al hemiciclo senatorial este miércoles.

Ministro prevé mejorías

Al comparecer ante la comisión, el ministro Magín Díaz afirmó que la iniciativa fue diseñada para ser equilibrada y progresiva y sostuvo que, por primera vez, los sectores con mayor capacidad económica pagarían más impuestos.

Según explicó, el proyecto incluye incentivos para la clase media, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como beneficios para los sectores más vulnerables.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre las preocupaciones planteadas por la AIRD respecto a algunas exenciones vinculadas al asfalto y los fideicomisos, aseguró que el Gobierno está abierto a escuchar las opiniones de los diferentes sectores.

"Todo es mejorable", respondió el funcionario al ser preguntado sobre la posibilidad de introducir cambios al proyecto.

Indicó que, aunque la propuesta no puede reflejar todas las aspiraciones de cada sector, el Gobierno procuró mantener un equilibrio entre las necesidades de las micro, pequeñas y grandes empresas.

Magín Díaz sostuvo además que la iniciativa no solo tiene un componente recaudatorio, sino que busca corregir distorsiones que arrastra el sistema tributario desde hace años.

Catrain defiende el proyecto

El senador Catrain, quien coordina el equipo, sostuvo que el ministro de Hacienda fue convocado por ser la persona que diseñó la iniciativa y quien posee un mayor conocimiento sobre ella.

El legislador afirmó que el funcionario explicó a la comisión que se trata de un proyecto equilibrado, con incentivos para la clase media y las mipymes, y con medidas dirigidas a proteger a los sectores más vulnerables.

Catrain que, una vez concluidas las consultas con el Ministerio de Hacienda y la AIRD, corresponde a los legisladores debatir el contenido del proyecto y preparar los informes que serán presentados en ambas cámaras del Congreso.

El proyecto del Gobierno busca recaudar alrededor de 50,000 millones de pesos, eliminar el anticipo, indexar los salarios, modificar algunos impuestos y establecer medidas para enfrentar los efectos de la crisis internacional.