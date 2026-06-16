Abinader somete proyecto para unificar entrada en vigencia de las leyes en el DN y SD

El presidente de la República, Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader, a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, presentó ante el Senado de la República un proyecto de ley que propone modificar el artículo 1 del Código Civil dominicano.

La iniciativa procura actualizar el marco normativo para establecer un mismo plazo de entrada en vigencia de las leyes tanto en el Distrito Nacional como en la provincia Santo Domingo, territorios que, pese a su división administrativa, mantienen una dinámica común por la constante movilidad de sus habitantes.

Eliminar diferencias en la aplicación de las leyes

Según explicó el Poder Ejecutivo mediante una nota de prensa, la propuesta plantea que la diferencia actual en el inicio de vigencia de las leyes entre ambas demarcaciones, genera un desfase de un día , situación que podría provocar desigualdades en la aplicación de las normas y afectar la seguridad jurídica de los ciudadanos.

A consideración del Poder Ejecutivo, debido a la integración social, económica, laboral y educativa existente entre el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, resulta necesario adecuar la legislación a la realidad actual.

Modernización del sistema jurídico

El proyecto también contempla reconocer la validez de la publicación de las leyes mediante medios electrónicos oficiales, otorgándole el mismo efecto jurídico que la publicación impresa.

La iniciativa destaca que los avances tecnológicos permiten garantizar un mayor acceso ciudadano a las normas, así como una difusión más rápida y transparente del contenido legislativo.

De acuerdo con el planteamiento presentado al Senado, esta modificación representa un paso hacia la modernización del sistema jurídico dominicano, fortaleciendo la igualdad de acceso a la información legal y la aplicación uniforme de las disposiciones normativas.

El Poder Ejecutivo sostiene que la reforma también favorecerá la eficiencia institucional y contribuirá a consolidar principios como la transparencia, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.