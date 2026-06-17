Los diputados incumplen plazo y frenan reforma laboral escudándose en declaraciones de Abinader

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. ( FUENTE EXTERNA )

Los diputados dejaron sin efecto este miércoles el plazo que ellos mismos habían fijado para conocer en segunda lectura el proyecto de reforma laboral y decidió devolver la iniciativa a la comisión que la estudia, concediéndole una nueva prórroga luego de que el presidente Luis Abinader llamara a empresarios y trabajadores a retomar el diálogo sobre varios puntos pendientes.

La decisión fue propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien informó al pleno que el mandatario hizo un llamado tanto al sector empleador como al sector laboral y ofreció al Gobierno como mediador para procurar nuevos consensos alrededor del proyecto.

Pacheco explicó que Abinader dejó clara la posición del Gobierno respecto a uno de los temas más sensibles de la discusión: la cesantía.

"El presidente de la República acaba de decir que la posición del Gobierno es mantener como está al día de hoy la cesantía dentro del proyecto", expresó.

Añadió que, aunque en torno a la cesantía no existe discusión en el Congreso, sí permanecen "diferencias" sobre otros aspectos de la reforma que merecen más discusión.

"Nosotros también hemos dicho que no hay discusión sobre la cesantía, pero hay divergencias sobre otros aspectos", manifestó.

Un compás de espera

Ante ese escenario, Pacheco consideró que es necesario dar un "compás de espera" para permitir que continúen las conversaciones entre los sectores involucrados y señaló que consultó a varios diputados antes de presentar la propuesta al pleno.

La reforma laboral figuraba en la agenda de la sesión de hoy y, según recordó Pacheco, existía un mandato previo del pleno para que el proyecto fuera conocido este miércoles.

Sin embargo, pidió a los diputados dejar sin efecto el plazo fijo otorgado anteriormente a la comisión y devolverle el proyecto a plazo ordinario para que continúe su estudio.

"Como tenemos en la orden del día de hoy el punto de la reforma laboral y mandatoriamente el pleno determinó que lo conoceríamos hoy, entonces pedimos al pleno que el plazo fijo que le dimos a la comisión nosotros le prorrogemos el plazo", explicó.

El legislador aseguró que el nuevo compás de espera no será prolongado e indicó que, de acuerdo con conversaciones sostenidas con el presidente Abinader, las discusiones entre los sectores no deberían extenderse por más de 15 días.

Pacheco también informó que puso al tanto al presidente del Senado, quien ha estado trabajando con la comisión que estudia la pieza.

Legislatura

Afirmó que existe el compromiso de que la reforma sea aprobada antes de que concluya la presente legislatura, cuyo cierre está previsto para el 26 de julio.

El presidente de la Cámara Baja insistió en que el período concedido para las negociaciones no será ilimitado y advirtió que, si empresarios y sindicalistas no alcanzan acuerdos, el Congreso tomará una decisión sobre el proyecto antes de que concluya la legislatura.

"Si no se logran acuerdos entre el sector patronal y sindical que está convocando el presidente, entonces el Congreso tomará su decisión", sostuvo.

Reiteró además que todas las bancadas representadas en la Cámara de Diputados mantienen una posición común respecto a la cesantía para que el beneficio no se modifique en ningún aspecto en el nuevo Código de Trabajo.

Pacheco agregó que era necesario insistir sobre ese punto porque, a su juicio, existen sectores que "con mucha malicia quieren hacer insinuaciones de otra naturaleza".

Al someter la propuesta al pleno, pidió extender el plazo otorgado a la comisión a plazo ordinario, dejando sin efecto el mandato que establecía que la reforma debía conocerse este miércoles.

Los plazos

Los plazos ordinarios, según el reglamento de la Cámara de Diputados, tienen un límite de 30 días para que las comisiones rindan informes sobre las iniciativas que tienen bajo su responsabilidad. Aclaró que el diálogo no será "ilimitado ni abierto" porque las diferencias se concentran en alrededor de seis aspectos del proyecto y reiteró que, si no hay entendimiento, el Congreso decidirá. Con esta decisión, la Cámara de Diputados aplazó nuevamente la aprobación definitiva de la reforma laboral, que en menos de un mes se ha frenado tres veces por asuntos de agenda legislativa, mejoría de algunos artículos y recientemente las declaraciones de Abinader.