El plan fiscal corre a todo vapor y sería aprobado hoy en el Senado

Comisión de legisladores que estudió el proyecto del plan fiscal en su reunión del 16 de junio de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Con solo cinco días de trámite en el Senado y en apenas dos reuniones, la comisión bicameral que estudió el Proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional emitió ayer un informe favorable a la pieza.

Con el informe aprobado por la mayoría oficialista del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sin el respaldo de la oposición, el proyecto fiscal está listo para votarse en la sesión pautada para este miércoles en el Senado, donde la iniciativa deberá ser aprobada o rechazada por mayoría de votos.

A diferencia de otros proyectos que tardan años en ser aprobados totalmente en ambas cámaras congresuales, el plan fiscal siguió un proceso expedito en el Senado, donde solo cinco días después de ser sometido por el Poder Ejecutivo ya cuenta con un informe favorable.

El proceso rápido comenzó el pasado viernes, cuando el Poder Ejecutivo sometió la propuesta de ley en el Senado, que ese mismo día decidió conformar una comisión bicameral para estudiarla.

Tres días después, la Cámara de Diputados conformó su parte de la comisión bicameral en una sesión extraordinaria. Ese mismo día el equipo se reunió para iniciar con los debates de la propuesta fiscal.

Luego del trámite y con solo dos encuentros para analizar la pieza, el plan anticrisis ya está listo para debatirse en la sesión del Senado y pasar a la Cámara de Diputados, donde también deberá seguir el proceso de aprobación en dos lecturas.

La última reunión

Al comparecer durante la última reunión de la comisión el lunes, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que la iniciativa fue diseñada para ser equilibrada y progresiva y sostuvo que, por primera vez, los sectores con mayor capacidad económica pagarán más impuestos.

Según explicó, el proyecto incluye incentivos para la clase media, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como beneficios para los sectores más vulnerables.

Mario Pujols, vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), también visitó a la comisión en su última reunión y allí propuso que se revisen las exenciones fiscales a los asfaltos y a algunos fideicomisos antes de aprobar la propuesta fiscal.

La oposición

Tras la reunión bicameral, los representantes de los partidos de oposición manifestaron su inconformidad al considerar que fueron irrespetados durante el proceso de estudio del plan fiscal.

El diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró que las reuniones "fueron una falta de respeto institucional" porque supuestamente el informe favorable para el plan fiscal ya estaba listo desde antes de estudiarse en comisiones, lo que evidenciaría la rapidez de su avance.

Mientras que el diputado Félix Michell Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo, también rechazó la rapidez del proyecto al argumentar que la propuesta debió verse con más detenimiento.