El Senado aprueba de urgencia y en dos sesiones seguidas el proyecto de medidas fiscales

Sesión en el Senado de la República este miércoles 17 de junio. ( FUENTE EXTERNA )

En un procedimiento de urgencia y bajo dos sesiones consecutivas, el Senado aprobó la tarde de este miércoles el proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, con el que el Gobierno busca recaudar alrededor de 50,000 millones de pesos.

El proyecto fue aprobado por mayoría de votos con el respaldo de todos los senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, pero no contó con el apoyo de los opositores Omar Fernández y Edward Espiritusanto, quienes votaron en contra de la iniciativa.

El proceso para aprobar proyectos "de urgencia" permite que las iniciativas sean aprobadas en primera y en segunda discusión durante la misma sesión, sin la necesidad de dividir las aprobaciones en dos sesiones separadas, como sucede con la mayoría de los proyectos de ley.

Con el rápido proceso del proyecto, que solo lleva cinco días de trámite en el Congreso, ahora la pieza pasa a la Cámara de Diputados, que tiene una sesión pautada para mañana jueves en la que decidirá si aprueba o rechaza la propuesta fiscal del Gobierno.

De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidió puntualidad a los legisladores para la sesión pautada para el jueves a las 10:00 de la mañana.

Modificaciones de Omar rechazadas

En medio de la aprobación del proyecto fiscal, el senador Omar Fernández, representante del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, sometió dos propuestas para modificar la pieza del Poder Ejecutivo, pero ambas fueron rechazadas por la mayoría oficialista del Senado.

En su ponencia, Fernández propuso que la indexación salarial abarque un monto mayor, alrededor de 52,000 pesos mensuales, ya que el proyecto gubernamental solo la eleva hasta 39,900 pesos lo que, a su juicio, es "legislar a medias".

Además, sugirió que la eliminación del anticipo a las microempresas, que ya está contemplada en el proyecto, se extienda también hasta las pequeñas empresas, pero esta propuesta también fue rechazada por mayoría de votos.

De su lado, el senador independiente Antonio Taveras expresó que votó a favor del proyecto, pero lo calificó como "una reforma fiscal light" porque únicamente responde a la crisis del momento y no a la coyuntura actual que vive la República Dominicana.

Modificaciones aceptadas

Algunas modificaciones que sí se aceptaron fueron propuestas por el senador oficialista Pedro Catrain.

Los cambios respecto al proyecto original del Gobierno incluyen un cambio en el artículo sobre el Impuesto Sobre la Renta para los grandes contribuyentes para que se especifique que a partir del año 2029 se pagará la tasa actual y que el aumento del 30 % solo aplicará para los años 2026, 2027 y 2028.

Además, los senadores modificaron el artículo 17 de la iniciativa para que los premios de lotería entre 200,000 y 600,000 pesos paguen un 15 % de impuestos, mientras que los mayores de 600,000 pesos paguen un 25 %.

El plan fiscal

El proyecto de ley, que ya está a pocos pasos de volver al Poder Ejecutivo para su promulgación, deroga los anticipos para las microempresas, crea una amnistía para las deudas tributarias, reduce de 25 a 10 % el Impuesto Sobre la Renta por ganancia de capital a la venta de inmuebles y deroga las leyes de los fósforos y del control a las estampillas.

Además, indexa los salarios para que solo los ciudadanos que ganan más de 39,900 pesos paguen el impuesto sobre la renta, aumenta la deducción de los gastos educativos de un 25% a un 30 %, devuelve el impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en fabricación de medicamentos, aumenta la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a un 30 % a los grandes contribuyentes, entre otras medidas.