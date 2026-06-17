Senado rechazó propuesta de Omar Fernández para indexar salarios hasta RD$52,000
La propuesta para actualizar los tramos salariales libres del impuesto sobre la renta fue rechazada por 28 senadores durante la sesión de este miércoles en la que se aprobó el plan fiscal del Gobierno
Los senadores rechazaron la propuesta del legislador Omar Fernández, presentada en el hemiciclo durante la sesión de esta miércoles para elevar de 39,990 pesos a 52,000 pesos la exención del impuesto sobre la renta a los ingresos mensuales.
Los tres votos a favor vinieron de los senadores Eduard Espiritusanto (FP), Antonio Taveras (Independiente) y el proponente Omar Fernández (FP).
- El bloque oficialista presente rechazó la iniciativa con 26 votos en contra.
Detalles de la propuesta y contexto fiscal
Durante la votación se registró tres ausencias de los senadores Félix Bautista (FP), Venerado Castillo (PRM) y Pedro Tineo (PRM).
La modificación sometida consistía en una variación al proyecto de reforma fiscal presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado en dos lecturas consecutivas, modificar el Código Tributario y actualizar los tramos salariales libres de impuestos desde 2017 a la fecha.