Senado rechazó propuesta de Omar Fernández para indexar salarios hasta RD$52,000

Los senadores rechazaron la propuesta del legislador Omar Fernández, presentada en el hemiciclo durante la sesión de esta miércoles para elevar de 39,990 pesos a 52,000 pesos la exención del impuesto sobre la renta a los ingresos mensuales.

Los tres votos a favor vinieron de los senadores Eduard Espiritusanto (FP), Antonio Taveras (Independiente) y el proponente Omar Fernández (FP).

El bloque oficialista presente rechazó la iniciativa con 26 votos en contra.

Detalles de la propuesta y contexto fiscal

Durante la votación se registró tres ausencias de los senadores Félix Bautista (FP), Venerado Castillo (PRM) y Pedro Tineo (PRM).

La modificación sometida consistía en una variación al proyecto de reforma fiscal presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado en dos lecturas consecutivas, modificar el Código Tributario y actualizar los tramos salariales libres de impuestos desde 2017 a la fecha.