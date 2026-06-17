Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados defendieron este miércoles la rapidez con que avanza en el Congreso Nacional el proyecto de ley sobre medidas fiscales sometido por el Poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, respondieron a las críticas formuladas por el expresidente Leonel Fernández, quien pidió desmontar la iniciativa.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sostuvo que la oposición tiene derecho a cuestionar el proyecto, pero consideró que esas críticas deben hacerse "sobre el marco de la objetividad".

A su juicio, República Dominicana arrastra desde hace décadas un problema de déficit presupuestario que obliga a adoptar ajustes.

"Cuando aquí tenemos décadas y décadas hablando de que estamos con un presupuesto deficitario y que se necesita obligatoriamente hacer algunos ajustes, más con los acontecimientos de los últimos tiempos", expresó el legislador, al referirse a las tensiones internacionales y a los conflictos bélicos.

De los Santos recordó que, por el momento, el Congreso solo ha remitido la pieza a una comisión para su estudio y afirmó que el ritmo acelerado con que se analiza responde al "consenso aparente" que, según entiende, existe en torno a la necesidad de aprobar las medidas.

Pacheco defiende celeridad

De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, argumentó que retrasar el conocimiento del proyecto equivaldría a profundizar las consecuencias de la crisis económica internacional que, a su juicio, también afecta al país.

"Retardar en el Congreso Nacional esta situación es nosotros continuar provocando que la crisis pueda ahondarse", manifestó.

Pacheco recordó que la propuesta del Poder Ejecutivo estuvo precedida por consultas con diversos sectores y líderes nacionales, lo que provocó su rápido trámite en el Congreso.

Además, aseguró que las medidas fueron diseñadas con el propósito de mitigar los efectos de la crisis y proteger a los sectores más vulnerables.

Le responde a Leonel

En respuesta a los cuestionamientos del expresidente Leonel Fernández, el presidente de la Cámara Baja apeló a la experiencia vivida durante los gobiernos del líder de la Fuerza del Pueblo.

"A mí no me pueden hacer cuentos, porque yo fui presidente de esta Cámara de Diputados en el año 2004, en el año 2005 y en el año 2006. Yo era el presidente cuando se hicieron tres reformas fiscales", afirmó al recordar el periodo de gobierno de Leonel Fernández.

Pacheco señaló que aquellas reformas incluyeron aumentos en impuestos al consumo, al Itbis y a los combustibles y destacó que, pese a que el entonces presidente Fernández no contaba con mayoría en el Congreso, las iniciativas fueron aprobadas sin trabas.

"Yo le pido al amigo presidente Leonel Fernández que por lo menos debe tener el cuidado de recordarse de esas fechas, con todo el cariño y respeto", expresó.

Las declaraciones de ambos legisladores se producen luego de que Fernández solicitara retirar el plan fiscal porque "es un chivo expiatorio para ocultar la desacertada política de gasto público".

Ricardo de los Santos respondió que, a diferencia de gobiernos anteriores, las medidas actuales buscan enfrentar una coyuntura económica internacional compleja y no pueden ser comparadas con reformas aplicadas en otros períodos.

Mientras, Pacheco sostuvo que las disposiciones impulsadas por el presidente Luis Abinader no persiguen cargar el peso sobre los sectores populares.

"Más que gravar a los sectores populares, más que gravar al pueblo, les dan un respiro a muchos actores de la sociedad dominicana", afirmó.

Avance acelerado

El proyecto de ley fue depositado por el Poder Ejecutivo el pasado viernes y, tras ser leído en ambas cámaras, fue enviado a una comisión bicameral. Desde entonces, la comisión ha celebrado dos reuniones y aprobó un informe favorable que podría ser conocido en la sesión de este miércoles.