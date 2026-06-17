La reforma laboral llega a su fecha límite para aprobación obligatoria hoy en la Cámara Baja

La reforma al Código de Trabajo entró en su etapa decisiva en la Cámara de Diputados, donde la comisión que estudia la pieza debe mostrar su informe para el conocimiento del pleno.

La aprobación o rechazo de las modificaciones al código debe ejecutarse este miércoles por obligación, ya que el mismo Pleno de la Cámara de Diputados fijó hace una semana un plazo límite, que vence hoy.

El plazo fue impuesto a la comisión que estudia la reforma laboral luego de que la aprobación del proyecto se retrasara en dos ocasiones consecutivas: la primera por asuntos de agenda y la segunda para ajustar algunos aspectos de la iniciativa.

El presidente de la comisión especial, el diputado Mélido Mercedes, aseguró que los trabajos avanzan a buen ritmo y descartó que nuevas propuestas sometidas por legisladores retrasen el conocimiento de la iniciativa.

"Pienso que no. Nosotros, al ritmo que vamos, hoy (ayer) podemos terminar y estar preparados ya para mañana (este miércoles) que el Pleno discuta y decida sobre esta reforma laboral", expresó.

Las propuestas

Mercedes explicó que la comisión continúa evaluando las propuestas presentadas por varios diputados y comparándolas con el texto que ya ha sido trabajado.

Asimismo, reiteró que el tema de la cesantía no será reabierto en la comisión, al considerar que ya fue suficientemente debatido y que el consenso del Congreso está encaminado a no tocar el beneficio.

El legislador también informó que el artículo sobre la duración de los procesos laborales en la justicia, fijado en dos años, ahora contempla consecuencias contra quienes provoquen retrasos según la Ley 327-98, sobre Carrera Judicial.

La reforma laboral fue aprobada por el Senado en primera lectura en octubre de 2024 y, tras varias prórrogas concedidas por la Cámara de Diputados, llega ahora a su fecha límite para ser conocida y votada por los legisladores antes de ser remitida nuevamente al Senado.