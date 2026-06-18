El presidente de la comisión permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados, Mélido Mercedes, advirtió este jueves que el Congreso Nacional quedaría "mal parado" y perdería credibilidad ante la población si la reforma laboral no logra ser aprobada en la actual legislatura, luego de que se produjera una nueva pausa en el conocimiento del proyecto para dar paso a un intento de diálogo entre empresarios y trabajadores.

Mercedes manifestó su sorpresa por la decisión de extender el plazo para continuar estudiando la iniciativa y reabrir conversaciones entre los sectores involucrados, luego de que la comisión avanzara durante varios meses en el estudio del proyecto.

El diputado adelantó que cuando la comisión vuelva a reunirse sólo restará votar los cinco artículos pendientes para rendir el informe correspondiente, pero no para dialogar otra vez.

Sin embargo, expresó preocupación ante la posibilidad de que la iniciativa no sea aprobada antes de que concluya la legislatura.

"Yo espero que eso no sea lo que suceda, porque el presidente de la Cámara ratificó que va a haber reforma en esta legislatura", dijo.

Mercedes aseguró que la población está atenta al desenlace del proyecto y advirtió sobre las consecuencias que tendría un nuevo fracaso.

"El pueblo dominicano nos está acechando. ¿Cómo quedaríamos? No hay forma de que le podamos justificar al pueblo dominicano que estas reformas no se conozcan en esta legislatura", manifestó.

Recordó que durante la legislatura pasada se le aseguró a la ciudadanía que habría una reforma laboral, pero finalmente no fue aprobada, por lo que sostuvo que un nuevo fracaso dejaría "mal parado" al Congreso Nacional.

"Queda mal parado el Congreso de la República Dominicana, y eso es lo que no queremos. Perdemos la credibilidad ante el pueblo dominicano, que de una manera ansiosa está esperando esta reforma laboral", afirmó.

El proceso retrasado

Explicó que, tras numerosas reuniones, la comisión concluyó el análisis de la iniciativa y rindió un informe favorable con modificaciones.

Posteriormente, el pleno aprobó la reforma en primera lectura y la devolvió a la comisión para conocer observaciones, propuestas y enmiendas adicionales.

Mercedes indicó que la comisión volvió a reunirse el lunes y el martes, y que el trabajo había avanzado significativamente, al punto de que solo quedaban pendientes entre cuatro y cinco artículos.

Según relató, este jueves la comisión había sido convocada para las 9:00 de la mañana con el objetivo de concluir esos puntos pendientes, pero no se logró el quórum y posteriormente fueron informados de que se extendería el plazo para seguir estudiando la reforma y permitir una reapertura del diálogo, a propuesta del Gobierno, tal como había anunciado el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

"En verdad me siento sorprendido", expresó Mercedes, quien cuestionó cuál sería el sentido de volver a dialogar cuando, según afirmó, esa etapa ya había sido agotada.

"¿Cuál es la reapertura del diálogo? ¿Cuál es el diálogo? Si ya esa etapa precluyó", cuestionó el presidente de la comisión.

Etapa de diálogos

El legislador afirmó que la comisión escuchó a los empleadores, a los representantes de los trabajadores, al Ministerio de Trabajo y a juristas de reconocida trayectoria, por lo que entiende que se cumplieron todos los procedimientos correspondientes.

También rechazó la posibilidad de modificar posiciones ya asumidas por la comisión, como la cesantía, por lo que siguió mostrando su confusión por la extensión del plazo.

Mercedes señaló que el presidente Luis Abinader reiteró que no se tocará el tema de la cesantía y cuestionó que no se haya especificado cuáles son los puntos que motivan una reapertura del diálogo.

Sobre una eventual nueva ronda de consultas en la comisión, Mercedes sostuvo que esa fase ya fue agotada y que cualquier diálogo adicional tendría que realizarse fuera de ese organismo.

Un nuevo plazo En su sesión de ayer, la Cámara de Diputados votó mayoritariamente para que la reforma laboral no se apruebe, incumpliendo así el propio bolazo que se impusieron los congresistas para aprobar la iniciativa. Según el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el nuevo plazo permitirá que se reabra el diálogo, como lo pidió ayer el presidente Luis Abinader.