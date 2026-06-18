El plan fiscal es aprobado en el Congreso en tiempo récord y remitido al Poder Ejecutivo

El plan fiscal fue presentado por el Gobierno para aumentar las recaudaciones. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Tras ser estudiada en solo dos reuniones en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó este jueves de urgencia y en sesiones consecutivas el proyecto de ley de las medidas fiscales que, tras agotar todos los trámites legislativos, ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

El proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional fue aprobado con 139 votos a favor de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, pero no fue respaldado por los opositores.

De acuerdo con la Constitución, el presidente Luis Abinader tiene cinco días para decidir el futuro de la pieza ya que el proyecto fue declarado de urgencia en ambas cámaras congresuales, lo que permitió que se apruebe en solo dos días.

En el Congreso solo bastaron dos reuniones para analizar la propuesta fiscal en una comisión bicameral. En el primer encuentro se leyó totalmente el proyecto y en el segundo se escucharon las observaciones del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz y de representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Al final de la segunda y última reunión, la comisión bicameral aprobó un informe favorable que luego se presentó a votación en el Senado.

PRM rechazó propuestas de opositores

Mientras el proyecto era debatido en la sesión, algunos diputados opositores sometieron varias modificaciones al proyecto original, pero todas sus sugerencias fueron rechazadas por la mayoría del PRM y los aliados oficialistas.

Algunas de las propuestas de cambio al proyecto propulsadas por la oposición buscaban eliminar impuestos a telecomunicaciones en zonas rurales, dejar intacta la tasa por transferencias bancarias, indexar los salarios menores a 52,000 pesos mensuales, aplicar la eliminación del anticipo a las pequeñas empresas, entre otras.

Opiniones del proyecto

Antes de la aprobación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que las medidas aprobadas responden a "la consecuencia de todos estos años de crisis", por lo que pidió "comedimiento" a la oposición al criticar el proyecto ya que, como dijo, mientras Leonel Fernández fue presidente él encabezó la aprobación de dos reformas fiscales.

De su lado, el vicepresidente de la comisión que estudió el proyecto, el diputado Francisco Javier Paulino, expresó que las medidas fiscales ayudan a más del 90 % de la población, ya que muchas propuestas van dirigidas a los grandes contribuyentes del país.

Por el lado opositor, el diputado Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo, criticó la rapidez con la que se aprobó el proyecto y lamentó que otras reformas estructurales no fueran tratadas con la misma urgencia al considerar que el proyecto fiscal solo responde "al mal manejo" financiero del Gobierno.

Así también lo consideró el opositor Carlos de Pérez, quien señaló que solo en mayo, la nómina pública creció en alrededor de 3,180 millones de pesos, así como otros aspectos de la publicidad y los viáticos, por lo que criticó el proyecto fiscal que, a su juicio, iría a los pagos de los gastos corrientes.

Los detalles del plan fiscal El proyecto de ley, que ya está a pocos pasos de volver al Poder Ejecutivo para su promulgación, deroga los anticipos para las microempresas, crea una amnistía para las deudas tributarias, reduce de 25 a 10 % el Impuesto Sobre la Renta por ganancia de capital a la venta de inmuebles y deroga las leyes de los fósforos y del control a las estampillas. Además, indexa los salarios para que solo los ciudadanos que ganan más de 39,900 pesos paguen el impuesto sobre la renta, aumenta la deducción de los gastos educativos de un 25% a un 30 %, devuelve el impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en fabricación de medicamentos, aumenta la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a un 30 % a los grandes contribuyentes, entre otras medidas.