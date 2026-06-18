Tras aprobación en Senado, Cámara de Diputados conoce hoy plan fiscal

Sesión del Senado de la República en la que se aprobó sin contratiempos el plan fiscal del Poder Ejecutivo. ( FUENTE EXTERNA )

Tras someterlo de urgencia y en dos sesiones consecutivas, el Senado aprobó ayer el proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, introducido por el Gobierno que busca recaudar alrededor de 50,000 millones de pesos.

La iniciativa fue aprobada por mayoría de votos con el respaldo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, pero sin el apoyo de Omar Fernández y Edward Espiritusanto, ambos legisladores opositores de la Fuerza del Pueblo (FP), quienes votaron en contra.

El mecanismo para pasar proyectos "de urgencia" permite que estos sean aprobados en primera y en segunda discusión durante la misma sesión, sin la necesidad de dividir las votaciones en dos convocatorias separadas, como sucede la mayoría de las veces.

Con el rápido avance de la pieza, que solo lleva cinco días en el Congreso, ahora esta va a la Cámara de Diputados. El órgano congresual celebra una sesión hoy en la que decidirá si aprueba o rechaza la propuesta fiscal del Gobierno.

De hecho, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, pidió puntualidad a los legisladores para la sesión pautada para las 10:00 de la mañana.

Cambios rechazados

En medio de la discusión para la aprobación, el senador Omar Fernández, del Distrito Nacional, sometió dos modificaciones, pero fueron rechazadas por la mayoría oficialista en el Senado.

Fernández propuso que la indexación salarial abarque hasta los 52,000 pesos mensuales, ya que el proyecto solo la eleva hasta 39,900 pesos, lo que, a su juicio, es "legislar a medias".

Además, sugirió que la eliminación del anticipo a las microempresas, que ya está contemplado en el proyecto, se extienda también hasta las pequeñas empresas. Esto también fue rechazado.

De su lado, el senador independiente Antonio Taveras expresó que votó a favor del proyecto, pero lo calificó como "una reforma fiscal light" porque únicamente responde a la crisis del momento y no a la coyuntura actual que vive la República Dominicana.

Los cambios

Algunas modificaciones que sí se aceptaron fueron propuestas por el senador oficialista Pedro Catrain.

Las novedades respecto al proyecto original del Gobierno incluyen un cambio en el artículo relativo al Impuesto sobre la Renta para los grandes contribuyentes, a fin de que se especifique que a partir del año 2029 se pagará la tasa actual y que el aumento del 30 % solo aplicará para los años 2026, 2027 y 2028.

Además, los senadores modificaron el artículo 17 de la iniciativa para que los premios de lotería entre 200,000 y 600,000 pesos paguen un 15 % de impuestos, mientras que los mayores de 600,000 pesos paguen un 25 %.

El plan fiscal del Ejecutivo El proyecto de ley, que ya está a pocos pasos de volver al Poder Ejecutivo para su promulgación, deroga los anticipos a las microempresas, crea una amnistía para las deudas tributarias, reduce de 25 a 10 % el Impuesto Sobre la Renta por ganancia de capital a la venta de inmuebles y deroga las leyes de los fósforos y del control a las estampillas. Además, indexa los salarios para que solo los ciudadanos que ganan más de 39,900 pesos paguen el impuesto sobre la renta, aumenta la deducción de los gastos educativos de un 25% a un 30 %, devuelve el impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en fabricación de medicamentos y aumenta la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a un 30 % a los grandes contribuyentes, entre otras medidas.