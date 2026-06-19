Los senadores ayudan a los dueños de bancas y le reducen RD$35,000 de impuesto

El monto que busca recaudar el Gobierno dominicano con su proyecto fiscal, que el ministro de Hacienda y Economía estableció entre 40,000 y 50,000 millones de pesos, sufrió un zarpazo por parte de los senadores de la República.

En la iniciativa aprobada por los legisladores se redujeron 35,000 pesos al impuesto único que deben pagar las bancas de lotería cada año. En su propuesta, el Poder Ejecutivo planteaba un tributo de 120,000 pesos por ese concepto y los senadores lo fijaron en 85,000 pesos.

El recorte implica que, solo por las 30,931 bancas de lotería que estaban registradas hasta el momento del plan de regularización de ese sector que impulsó el Gobierno y que luego detuvo, el fisco dejaría de percibir 1,082.5 millones de pesos, un monto que pudiera elevarse hasta los 3,273.7 millones si se añaden los 62,605 establecimientos de ese tipo que fueron acogidas sin oposición en la iniciativa.

También, corrigieron un error de redacción en uno de los artículos de la pieza que ordenaba a los casinos, con un volumen de mesas de juego en operación comprendidas entre una y 15, pagar mensualmente "setenta mil quinientos pesos (70,500)" por cada una, mientras que el monto en la cifra ascendía a 70,000 pesos.

En la comisión bicameral que estudió el proyecto figuran legisladores que son o han sido propietarios de bancas de apuestas. Por parte de los senadores, en las actas figuró, aunque no la firmó, Eduard Espiritusanto Castillo, representante de la Fuerza del Pueblo por La Romana, y propietario del Consorcio de Bancas Eduar.

Mientras que el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Sergio Moya, quien ha sido propietario de bancas Merengue Sport, figuró y firmó el acta de las reuniones para analizar la pieza legislativa.

Entre los diputados que son propietarios o han sido dueños de bancas de lotería que votaron este jueves por la propuesta enviada desde el Senado figuran Juan Carlos Milané, Orlando Martínez Peña y Alexander Javier Cuevas. En cambio, Domingo Eusebio De León votó en contra del proyecto. Dos de los congresistas: Carlos José Gil y Melvin Alexis Lara estuvieron ausentes. Sergio Moyo no votó, según consta en el Sistema de Información Legislativa.

Impuesto a premios

Además, los senadores modificaron la propuesta legal del Ejecutivo para aliviar el impuesto que se le cobrará a los premios o ganancias obtenidas en loterías, fracatenes, lotos, premios electrónicos provenientes de juegos de azar y ofrecidos a través de campañas promocionales o publicitarias o cualquier otro tipo de apuesta o sorteo no especificado.

Mientras la iniciativa del Gobierno contemplaba un 25 % por ese concepto, los legisladores la modificaron para que sean los premios superiores a los 600,001 pesos los que paguen esa tasa y los que estén entre los 200,001 pesos y los 600,000 solo tributen un 15 %.

Otros impuestos

Los cambios tributarios planteados por el Poder Ejecutivo y aprobado por los senadores establece, para las bancas deportivas radicadas en las áreas metropolitanas del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, Duarte, Puerto Plata y La Vega, pagarán 500,000 pesos al año. Actualmente tributan por ese concepto 225,000 pesos.

Las bancas deportivas radicadas en cualquier otro punto geográfico de la nación pagarán al Estado dominicano 300,000 pesos. El Código Tributario actual fija ese impuesto en 150,000 pesos, lo que implica un incremento de un 100 %.

En cambio, aquellos casinos que tienen entre 16 y 35 mesas de juego en operación tributarán cada mes 80,000 pesos, por cada mesa que exceda la escala, elevando esa cifra desde los 37,500 pesos que pagan en la actualidad.

Asimismo, los negocios de ese tipo, con un volumen de mesas de juego en operación comprendidas desde la mesa 36 en adelante pagarán mensualmente 100,000 pesos por cada una de las mesas que excedan la escala anterior. Ese monto en la ley actual es de 50,000 pesos.