Los diputados aprobaron proyecto para que seguros cubran la cirugía bariátrica

La cobertura de la cirugía bariátrica sería aplicable para pacientes con obesidad mórbida. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó el jueves una resolución mediante la cual recomienda al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que incluyan la cirugía bariátrica en el catálogo de servicios del Seguro Familiar de Salud (SFS) para pacientes diagnosticados con obesidad mórbida.

La iniciativa, propuesta por el diputado Robinson Santos, busca ampliar la cobertura de los servicios de salud para las personas que padecen obesidad mórbida, una condición que se presenta cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 40 y que puede provocar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, afecciones respiratorias, problemas articulares, determinados tipos de cáncer y trastornos psicológicos.

En la resolución, los diputados recuerdan que es la propia Constitución la que establece el derecho de toda persona a la salud integral y que corresponde al Estado garantizar el acceso a la asistencia médica y a servicios hospitalarios, especialmente para quienes los requieran.

Leyes que sustentan

Asimismo, citan la Ley General de Salud 42-01, que dispone que el Sistema Nacional de Salud debe promover, proteger, mejorar y restaurar la salud de las personas y las comunidades, así como prevenir enfermedades y reducir las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios.

También hacen referencia a la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la cual plantea que toda la población debe tener acceso a servicios de salud de calidad, con especial atención a las personas vulnerables y de escasos recursos económicos.

La pieza destaca además que el Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social y tiene la responsabilidad de garantizar una protección social integral frente a riesgos como enfermedades, discapacidad, maternidad, vejez y riesgos laborales.

De igual forma, señala que la SISALRIL tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de la ley, proteger los intereses de los afiliados y formular propuestas técnicas para garantizar el derecho de la población a la protección en salud y riesgos laborales.

La recomendación

Con la aprobación de la resolución, la Cámara de Diputados recomienda al Poder Ejecutivo instruir a ambas entidades para que evalúen e incorporen la cirugía bariátrica dentro de las prestaciones cubiertas por el Seguro Familiar de Salud para los pacientes con obesidad mórbida.

La iniciativa fue aprobada dentro de un grupo de resoluciones y se sancionó luego de estudiarse en la comisión permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Aparte de la aprobada, en la Cámara de Diputados se estudian otros dos proyectos de ley autoría de las legisladoras Ángela Pérez y Carmen de la Rosa, quienes también piden incluir el procedimiento de la manga gástrica en la cobertura de seguros de salud.