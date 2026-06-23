A un mes para cerrar la legislatura, el Congreso se queda corto con sus promesas de leyes clave

Después de aprobar en un trámite exprés y en menos de una semana el plan fiscal, el Congreso ahora se enfocará en otro paquete de reformas y proyectos de leyes clave que, aunque una vez fueron la promesa de prioridad, actualmente están a punto de perimir o quedar engavetados.

Cuando comenzó la actual legislatura, el pasado 12 de enero, los presidentes de ambas cámaras congresuales, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, prometieron que proyectos como la reforma laboral, la policial o la nueva ley de seguridad social quedarían aprobados en su totalidad.

Aunque esos proyectos, sumados a otros de gran impacto, se han discutido en comisiones, ninguno ha logrado la aprobación total y podrían quedar rezagados ya que la actual legislatura concluye en casi un mes, el próximo 26 de julio.

El asunto inmediato para atender en el Congreso es el proyecto de la reforma laboral, que lleva más de un año y medio en manos de los legisladores, pero que no ha logrado su aprobación por desacuerdos entre los empresarios y los trabajadores.

En el momento que estuvo a punto de aprobarse en segunda lectura en la Cámara de Diputados, Pacheco anunció que el proyecto volvía a comisión para abrir "una nueva ronda de diálogos" que permita el mayor consenso con la iniciativa, lo que pondría en riesgo el futuro de la pieza ya que, si no se aprueba antes del próximo 26 de julio, caducaría y tendría que estudiarse desde cero.

La reforma policial y otros proyectos

Otro proyecto en el que los senadores centrarán su atención luego de despachar el de las medidas fiscal es la reforma policial, una iniciativa que fue depositada a finales de noviembre del 2024 en la Cámara Alta, pero que siete meses después aún se encuentra en una fase muy inicial de estudios.

Al igual que la reforma laboral, si el proyecto policial no se aprueba antes del 26 de julio, también perimiría por no sancionarse en el tiempo reglamentario.

Además de las reformas laboral y policial, que son parte del grupo de enmiendas prometidas por el presidente Luis Abinader, en el Congreso también se aseguró que para la actual legislatura estaría lista la reforma a la Ley 87-01, sobre Seguridad Social.

Sin embargo, aunque existe una comisión para estudiar todos los proyectos relacionados con el tema, la reforma a la ley se paralizó porque, según el presidente de la Cámara de Diputados, los legisladores aún esperan una propuesta del Poder Ejecutivo para avanzar.

Otros proyectos que fueron anunciados como "prioridad" al inicio de la legislatura y que corren el riesgo de no aprobarse por falta del tiempo son el Código Civil, la ley de alimentación escolar, la Ley de Aguas y una nueva ley de educación.

Las legislaturas

A la legislatura actual le corre el tiempo y los legisladores, lejos de aprobar los proyectos mencionados, se encuentran inmersos en estudiarlos en comisiones, buscar más consensos o someterlos a diálogos.

Las legislaturas son periodos de 150 días de trabajo amparados por la Constitución en los que los congresistas pueden someter, estudiar y aprobar proyectos de ley.