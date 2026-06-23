Trabajadores condicionan nuevo diálogo sobre la reforma laboral a que la cesantía no se discuta

Las centrales sindicales aceptaron acudir al nuevo diálogo convocado por el presidente Luis Abinader para intentar destrabar la reforma laboral, pero advirtieron que solo participarán en las conversaciones si queda claro que la cesantía no será objeto de negociación bajo ninguna modalidad.

La posición fue fijada por Rafael "Pepe" Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), y por Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), quienes se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Abreu explicó que los desacuerdos alrededor de la reforma no obedecen a una falta de diálogo, sino a una falta de armonía en el punto de más discusión en el proyecto: la cesantía.

"Ese diálogo tiene trece años y un año y ocho meses en el Congreso. Los acuerdos no se han podido hacer no por falta de diálogo, sino por los intereses encontrados entre nosotros y los empresarios, sobre todo en un tema que se llama cesantía laboral, artículos 80 al 86, y el denominado contrato de prueba", afirmó.

Según el dirigente sindical, el centro del conflicto es la cesantía, por lo que cuestionó la necesidad de volver a sentarse en una mesa de negociación si ese tema ya ha sido descartado por el Gobierno y por la Cámara de Diputados.

"Si eso es así, y la cesantía es el interés fundamental de los empresarios, ¿a qué vamos al diálogo?", preguntó.

Abreu planteó que el movimiento sindical está dispuesto a participar en las conversaciones únicamente si el sector empresarial acepta que la cesantía no forma parte de la discusión.

"Si los empresarios admiten y aceptan que la cesantía no está en discusión, como lo dijeron ellos, el presidente y Pacheco, entonces el movimiento sindical debe ir al diálogo", expresó.

Advirtió que, de lo contrario, las conversaciones no tendrían objeto, ya que el desacuerdo acumulado durante más de una década se ha concentrado precisamente en ese aspecto y en los artículos vinculados a la cesantía.

Abreu también recordó que, cuando el presidente Luis Abinader anunció el proyecto de reforma laboral en agosto de 2024, indicó que los temas no consensuados, entre ellos la cesantía, no formarían parte de la iniciativa.

Apoya diálogo

Por su parte, Jacobo Ramos aseguró que el movimiento sindical tiene una tradición de apertura al diálogo y afirmó que no dará la espalda a una convocatoria hecha por el presidente de la República.

"La vocación del movimiento sindical de la República Dominicana es siempre estar abierto al diálogo. Nosotros no cerramos y mucho menos si es el presidente de la República que está convocando ese diálogo", expresó.

Ramos saludó que el Gobierno haya ratificado que la cesantía "no está en juego" y aseguró que acudirán a las conversaciones con la determinación de defender los derechos adquiridos de los trabajadores.

"Vamos al diálogo, pero con la decisión firme de defender los derechos de los trabajadores y no permitir bajo ningún concepto que los derechos adquiridos sean tocados", sostuvo.

Añadió que el proyecto que se encuentra en el Congreso ya fue consecuencia de una concertación previa y consideró que solo restan algunos elementos finales de forma, no de fondo.

Ramos insistió en que, desde su punto de vista, las acciones impulsadas por el sector empresarial tienen como objetivo eliminar la cesantía del Código de Trabajo.

Aplazamiento de la reforma

Las declaraciones de los dirigentes sindicales se producen en momentos en que la reforma laboral volvió a sufrir un retraso en la Cámara de Diputados.

El miércoles, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, propuso dejar sin efecto el plazo que el propio pleno había fijado para conocer la iniciativa en segunda lectura y devolverla nuevamente a la comisión especial que la estudia.

Pacheco explicó que la decisión fue adoptada luego de que el presidente Abinader hiciera un llamado al sector empresarial y al laboral para procurar acuerdos sobre varios puntos pendientes del proyecto.

El legislador señaló que el mandatario ratificó que la posición del Gobierno es mantener la cesantía tal como se encuentra actualmente y afirmó que todas las bancadas de la Cámara de Diputados comparten ese criterio.

Aunque el pleno había determinado que la reforma debía conocerse el miércoles, Pacheco pidió extender el plazo otorgado a la comisión y devolver el proyecto a plazo ordinario para dar un "compás de espera" a las negociaciones.