El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reveló este miércoles que algunos legisladores suelen preguntarle si hay "cosas importantes" en la agenda antes de acudir a las sesiones, una práctica que cuestionó mientras el hemiciclo enfrentaba dificultades para mantener el quórum reglamentario.

La situación se produjo durante la sesión ordinaria de este miércoles, cuando los diputados conocían un acuerdo sobre la exención de visados para portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales entre la República Dominicana y Sudáfrica.

"Hay diputados que me hacen una pregunta. Yo la voy a decir (...) La pregunta que me hacen algunos diputados es: '¿Hay cosas importantes hoy?'", expresó el presidente de la Cámara de Diputados.

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Pacheco rechazó ese planteamiento y defendió la importancia de todos los temas que son conocidos por el Congreso Nacional.

"Pero ven acá, ¿usted cree que la aprobación de una supresión de visado entre nosotros y la nación sudafricana no es importante?", cuestionó.

En esa misma intervención agregó que "el Congreso Nacional no trata temas que sean intrascendentes".

Cambios en el reglamento

Durante su intervención, el legislador también manifestó su interés en introducir cambios a los reglamentos internos de la Cámara de Diputados para fortalecer los controles de asistencia de los congresistas.

En ese sentido, adelantó que cuando se discutan eventuales modificaciones al reglamento propondrá que se pase lista tanto al inicio como al final de cada sesión, un mecanismo que actualmente se utiliza en el Senado para garantizar la asistencia durante todo el encuentro de trabajo.

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"Estoy deseoso de que en las enmiendas que hagamos al reglamento se establezca que se pasa lista al principio y al final, porque en el Senado se pasa lista al principio y al final", expresó.

Al hablar así, se refirió al método que actualmente impera en la Cámara de Diputados, donde algunos legisladores se registran al inicio de la sesión, pero suelen marcharse antes de que concluya la jornada de trabajo.

Suspensión momentánea

Las declaraciones de Pacheco se produjeron luego de la interrupción momentánea de la sesión por falta de la matrícula reglamentaria, una situación que obligó a pausar los trabajos legislativos hasta lograr nuevamente el número mínimo de diputados requerido para continuar con el conocimiento de la agenda del día.

Tras varios minutos de espera y con los trabajos suspendidos, la matrícula reglamentaria fue restablecida y el hemiciclo pudo reanudar el conocimiento de los puntos incluidos en la agenda.

El trabajo legislativo

Por asistir a los trabajos de las sesiones y las comisiones, los diputados reciben pagos extras a sus salarios que pueden ascender hasta los 3,500 pesos por sesión. El reglamento de la Cámara de Diputados establece que los legisladores deben asistir al 85% de las sesiones y, si se ausentan con regularidad, pueden ser sancionados por el Consejo de Disciplina.