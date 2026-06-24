Senado aprueba en primera lectura proyecto de Ley que regula las bancas de loterías y deportivas

La iniciativa fue aprobada con 25 votos a favor de 28 legisladores presentes. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de la República aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de Ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana.

La pieza legislativa busca establecer normas que regulen la autorización, fiscalización y supervisión de las personas físicas o jurídicas que desarrollen, operen o comercialicen actividades relacionadas con todo tipo de apuestas o juegos de azar en el territorio nacional.

Además, regular la industria de los juegos de azar y permitirá prevenir la participación de menores de edad en plataformas de apuestas en línea mediante mecanismos robustos de verificación de identidad, normas estrictas sobre publicidad y requisitos específicos respecto de los objetos de apuesta.

El senador por la provincia Bahoruco, Guillermo Lama, presentó al pleno senatorial el informe de comisión y solicitó que el mismo sea incluido en el orden del día de la presente sesión.

La iniciativa fue aprobada con 25 votos a favor de 28 legisladores presentes.

Regulación y control

De acuerdo con una nota de prensa de la cámara alta, la pieza legislativa presentada por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, y el senador Félix Ramón Bautista Rosario, fue fusionada tomando como base la pieza del senador Catrain.

El proyecto indica en su considerando primero que, en los últimos años, la industria de los juegos de azar en la República Dominicana ha registrado un notable crecimiento en todas sus modalidades, incluyendo casinos, bancas deportivas, loterías y plataformas digitales de apuestas en línea.

La pieza destaca que, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, del Ministerio de Hacienda, existen más de 71 mil bancas de lotería y deportivas registradas en el territorio nacional, lo que evidencia el dinamismo del sector y la necesidad de fortalecer su regulación y control por parte del Estado.

Leer más Comenzó regularización de bancas de lotería que durará hasta el 25 de abril