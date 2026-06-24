Senado aprueba en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica la ley de residuos sólidos

El Senado de la República aprobó este martes en una sesión extraordinaria el proyecto que modifica la Ley 225-20 de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

El conocimiento de la pieza no estaba incluido en el orden del día, sin embargo, a solicitud del senador Antonio Marte, la pieza fue introducida en la sesión.

En una segunda discusión, las modificaciones a la ley fueron aprobadas con un total de 28 votos a favor de 32 de los presentes

La pieza modifica los artículos 4 y 36, párrafos del 1 al 6.

El artículo 36 se refiere a la contribución especial para la gestión integral de residuos. Establece que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos, con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.

Prohibida importación de productos derivados del foam

En las modificaciones de la pieza se prohíbe en el párrafo 1 del numeral 1 del artículo 172 la importación de sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas fabricados en plásticos, así como vasos y cualquier productode poliestireno (foam), que no tenga certificación de biodegrabilidad.

Contempla además que luego de que hayan transcurrido seis meses a partir de la promulgación de la ley se fomentará el uso de sustitutos sostenibles fabricados mediante papel o cartón reciclado y biodegrable.

Asimismo, la modificación indica cambios a los montos de contribución especial para la gestión integral de residuos tanto para la persona jurídica o entidad.

La normativa también modifica la Ley núm. 98-25, en la que se establece el régimen jurídico para la gestión integral de los residuos sólidos en el país.

En lo adelante, la ley establece que toda persona jurídica, entidades gubernamentales y otros patrimonios autónomos, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos, con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.

Los aportes serán realizados de acuerdo con los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate.