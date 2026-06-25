Senado eleva de RD$675,000 a RD$3 MM el aporte de empresas grandes al sistema de residuos sólidos

Los senadores durante la sesión celebrada el miércoles 24 de junio de 2026, en la que conocieron modificaciones relacionadas con el sistema de gestión de residuos sólidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado aprobó el miércoles de urgencia una modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos que aumenta de 675,000 hasta 3,000,000 de pesos la contribución que deberán realizar las empresas de mayores ingresos para financiar el sistema de gestión de desechos en el país.

La iniciativa modifica el artículo 36 de la legislación y redefine la escala de aportes que realizan las empresas al fideicomiso creado para apoyar la gestión integral de residuos sólidos.

Uno de los cambios más relevantes es que las empresas con ingresos superiores a 2,000 millones de pesos pasarían de pagar un máximo 675,000 pesos al año a realizar aportes de 3,000,000.

Hasta ahora, la ley vigente establece un tope de 675,000 pesos para todas las empresas con ingresos superiores a 100 millones, independientemente de si facturan cientos de millones o miles de millones de pesos al año.

La modificación aprobada por el Senado divide ese aspecto en varios escalones y establece aportes diferenciados según el nivel de ingresos.

Antes vs. ahora

Empresas con ingresos superiores a RD$2,000 millones

Antes : pagaban RD$675,000.

: pagaban RD$675,000. Ahora: pagarían RD$3 millones.

Empresas con ingresos entre RD$1,000 millones y RD$2,000 millones

Antes : pagaban RD$675,000.

: pagaban RD$675,000. Ahora: pagarían RD$1.7 millones.

Empresas con ingresos entre RD$700 millones y RD$1,000 millones

Antes : pagaban RD$675,000.

: pagaban RD$675,000. Ahora: pagarían RD$700,000.

Empresas con ingresos entre RD$500 millones y RD$700 millones

Antes : pagaban RD$675,000.

: pagaban RD$675,000. Ahora: mantendrían el mismo aporte de RD$675,000.

Empresas con ingresos entre RD$300 millones y RD$500 millones

Antes : pagaban RD$675,000.

: pagaban RD$675,000. Ahora: pagarían RD$500,000.

Empresas con ingresos entre RD$100 millones y RD$300 millones

Antes : pagaban RD$675,000.

: pagaban RD$675,000. Ahora: pagarían RD$400,000.

Empresas con ingresos entre RD$50 millones y RD$100 millones

Antes : pagaban RD$260,000.

: pagaban RD$260,000. Ahora: pagarían entre RD$120,000 y RD$150,000, dependiendo del tramo en que se encuentren.

Empresas con ingresos entre RD$25 millones y RD$50 millones

Antes : pagaban RD$155,000.

: pagaban RD$155,000. Ahora: pagarían RD$90,000.

Empresas con ingresos de hasta RD$5 millones

Antes : las empresas con ingresos de hasta un millón pagaban RD$3,000, mientras las que superaban ese monto y llegaban hasta 10 millones aportaban RD$6,000.

: las con ingresos de hasta un millón pagaban RD$3,000, mientras las que superaban ese monto y llegaban hasta 10 millones aportaban RD$6,000. Ahora: las empresas con ingresos de hasta RD$5 millones aportarían RD$3,500.

Nuevos criterios Además de modificar los montos, la propuesta aumenta de seis a doce los niveles de contribución establecidos para las empresas, creando una estructura más segmentada según los ingresos reportados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La pieza también incorpora una exclusión expresa para las organizaciones sin fines de lucro, que quedarían exceptuadas del pago de esta contribución especial. La contribución especial, según lo aprobado en el Senado, está destinada a alimentar el fideicomiso creado por la Ley 225-20 para financiar proyectos relacionados con la gestión integral de residuos sólidos, incluyendo estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización, gastos operativos y otros programas vinculados al manejo de los desechos.

Amplían tiempo

La modificación aprobada por el Senado también extiende de 60 días a seis meses el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición de importar pajillas, cubiertos plásticos y productos de foam que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.

El cambio otorgaría más tiempo a importadores y comercios para adecuarse a las nuevas disposiciones de la ley.

El proyecto va a la Cámara

El proyecto, autoría del senador Antonio Marte, fue aprobado en dos lecturas consecutivas y ahora pasa a la Cámara de Diputados.