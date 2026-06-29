A horas del primer pago por residuos sólidos, el Congreso acelera reforma que multiplica el aporte

La propuesta que se mueve en el Congreso modifica la Ley 98-25, sobre Residuos Sólidos. ( FUENTE EXTERNA )

A solo horas de que venza el primer plazo para que las empresas liquiden la contribución por manejo de residuos sólidos, el Congreso se encamina a avanzar una reforma que incrementa significativamente el monto que deberán pagar las grandes compañías, luego de que el Senado la aprobara al vapor y la remitiera a la Cámara de Diputados, donde fue incluida en la agenda de la sesión extraordinaria de este lunes.

La rapidez con que avanza la iniciativa coincide con el vencimiento del primer pago establecido en la ley vigente, cuyo plazo concluye el martes 30 de junio. De aprobarse también en la Cámara de Diputados y completar el proceso de promulgación antes de esa fecha, la reforma podría entrar en vigor en medio del primer período de liquidación de la contribución.

El proyecto fue depositado y aprobado por el Senado el pasado miércoles en una misma sesión. Los senadores lo declararon de urgencia, lo conocieron en dos lecturas consecutivas y lo sancionaron sin enviarlo previamente al estudio de una comisión, lo que provocó que la pieza se aprobara sin un análisis previo.

Consultada sobre las razones de esa celeridad, una fuente vinculada al sector empresarial, consideró que el principal motivo es la cercanía del vencimiento del primer pago.

La ley vigente, aprobada y promulgada en diciembre pasado, establece que la contribución por residuos sólidos será liquidada anualmente por las empresas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), aunque permite realizar el pago de manera semestral, durante los meses de junio y diciembre de cada año.

Ese calendario coloca el martes 30 de junio como la fecha correspondiente al primer pago semestral previsto por la normativa.

La modificación aprobada por el Senado mantiene la posibilidad de realizar la liquidación en dos cuotas, pero cambia la redacción para puntualizar expresamente que el pago podrá hacerse con un 50 % en junio y el 50 % restante en la fecha límite de cada año.

En ambos casos, la DGII deberá transferir los recursos recaudados a la Tesorería Nacional dentro de los 30 días siguientes a su recepción, para que luego sean depositados en la cuenta del fideicomiso creado por la ley.

Lo que cambia la reforma

El principal cambio del proyecto aprobado por el Senado consiste en un incremento de la contribución que deben pagar las grandes empresas para financiar el sistema de gestión integral de residuos sólidos.

La iniciativa modifica la escala vigente y aumenta de forma considerable los montos que deberán aportar las empresas con mayores ingresos, una variación que, en algunos casos, cuadruplica el valor establecido en la ley actual.

La normativa vigente establece que el máximo a pagar por los residuos sólidos son 675,000 pesos anuales, pero el nuevo proyecto que se mueve en el Congreso dispone que las empresas que generan miles de millones de pesos al año deberán pagar hasta 3,000,000 de pesos al año como contribución.

La pieza de ley, propuesta por el senador Antonio Marte, reduce y mantiene invariables los montos de las micro y pequeñas empresas, pero da un duro golpe a las grandes empresas que reportan ganancias de miles de millones de pesos.

Ese incremento ha generado preocupación en parte del sector empresarial y grupos como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) o la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) advirtieron sobre el riesgo de aprobar leyes de urgencia y sin el debido estudio técnico.

En contraste, otros grupos, como la Federación Dominicana de Comerciantes pidió a la Cámara de Diputados que imite el mismo proceso de celeridad del Senado para aprobar la ley antes del 30 de junio y que así "se corrija una carga tributaria que afecta de manera desproporcionada a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)".

Ahora le toca a diputados

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados, que lo incluyó en la agenda de una sesión extraordinaria convocada para este lunes.

Hasta el momento no se ha precisado si los diputados optarán por enviarlo al estudio de una comisión o si repetirán el trámite acelerado aplicado por el Senado para aprobarlo en una sola jornada.