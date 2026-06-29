A poco más de un mes de que entre en vigencia el nuevo Código Penal, el diputado Charlie Mariotti sometió este lunes un proyecto de ley para extender por seis meses el período de entrada en vigencia de la normativa, con el objetivo de que el Congreso tenga tiempo para corregir disposiciones que, a su juicio, generan preocupación entre periodistas, juristas y otros sectores de la sociedad.

La iniciativa busca posponer la aplicación del Código, prevista para el próximo 6 de agosto, mientras el Congreso es atacado por varios artículos relacionados con la libertad de expresión, la difamación, el desacato y el ultraje a la autoridad.

Mariotti indicó que su propuesta propone ampliar en seis meses el período de vacatio legis del Código Penal, argumentando que el plazo de un año otorgado tras su promulgación resulta "insuficiente" para introducir las correcciones necesarias antes de que la norma comience a aplicarse.

Recordó que ese período vence el próximo 6 de agosto y afirmó que durante los últimos meses han recibido observaciones de ciudadanos, medios de comunicación, gremios profesionales y otros sectores organizados.

"A raíz de todas las situaciones que hemos podido constatar en el territorio nacional, tanto de ciudadanos particulares como de la prensa nacional, así como del Colegio de Abogados y otros sectores organizados, entendemos que esto es lo correcto", afirmó.

El diputado sostuvo que no sería la primera vez que el Congreso extiende la vacatio legis de una legislación de gran impacto.

Como ejemplo citó la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el año 2002 y la Ley General de Sociedades Comerciales, cuyos períodos de adaptación también fueron ampliados antes de comenzar a aplicarse.

A su juicio, el tiempo adicional permitiría no solo que la ciudadanía conozca mejor la nueva legislación, sino también que el Congreso pueda corregir los aspectos que diversos sectores consideran problemáticos.

Advierte que acudiría al Tribunal Constitucional

Mariotti advirtió que, si el Congreso no aprueba las modificaciones antes de la entrada en vigor del Código Penal, recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar las disposiciones que considera incompatibles con la Constitución.

"Estamos agotando todas las instancias que nos competen como legisladores... En caso de que este proyecto no pueda ser aprobado antes de que entre en vigencia el Código, lamentablemente nos veremos obligados a salir de las paredes del Congreso Nacional y ser los primeros en acudir al Tribunal Constitucional", manifestó.

El legislador recordó que formó parte de la comisión bicameral que estudió durante años la reforma al Código Penal y aseguró que realizó múltiples aportes al texto.

Sin embargo, señaló que fue uno de los cuatro diputados que votó en contra de la pieza precisamente por considerar que algunas disposiciones chocan con la Constitución.

"El Código Penal es una necesidad, es una pieza fundamental para que la República Dominicana avance, pero debe ser un código que no atente contra libertades fundamentales", concluyó.

La entrada en vigencia del nuevo Código Penal ha estado acompañada de cuestionamientos de diversos sectores, especialmente por disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, la difamación y el desacato.

Artículos de difamación y desacato

Además del proyecto para extender el periodo de entrada en vigencia, el congresista volvió a depositar una propuesta de modificación al Código Penal enfocada en los artículos del 208 al 213.

Según explicó, el proyecto incorpora el principio de protección a la libertad de expresión dentro de los principios rectores del Código Penal y modifica el delito de difamación contenido en el artículo 208.

Asimismo, plantea redefinir el delito de ultraje a la autoridad, previsto en el artículo 310, para que solo pueda configurarse cuando existan hechos concretos y falsos, además de modificar la figura del desacato para excluir expresamente la crítica política, la sátira, la labor periodística, la denuncia ciudadana y la protesta pacífica.

"Este Código Penal no debe ser uno que someta a la ciudadanía al miedo ni a la coerción de sus libertades fundamentales, sino uno que dé certeza y que venga a atacar los problemas principales de nuestra ciudadanía y que someta a los criminales, no a los ciudadanos de bien", expresó el legislador.

Sostuvo que la intención es responder a las inquietudes planteadas por distintos sectores de la sociedad sobre posibles restricciones a derechos fundamentales

Criticas a solo un mes

La entrada en vigencia del nuevo Código Penal está prevista para el próximo 6 de agosto, pero antes de esa fecha ya ha recibido múltiples críticas, en esencia por artículos relacionados con la libertad de expresión, la difamación y el desacato.

De hecho, el Colegio Médico Dominicano (CMD) sometió ante el Tribunal Constitucional un recurso para que se revisen algunos artículos que, a su juicio, limitarían la labor de los médicos en el país.