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Ricardo de los Santos afirma que retrasar el Código Penal favorecería a la delincuencia

El presidente del Senado dijo que la implementación de la normativa penal es el único instrumento que tendrá la justicia para frenar y castigar la delincuencia organizada

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    Ricardo de los Santos afirma que retrasar el Código Penal favorecería a la delincuencia
    El presidente del Senado, Ricardo de los Santos habla sobre la entrada en vigor del Código Penal durante su participación en un encuentro regional en el Tribunal Constitucional. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, rechazó la propuesta de postergar la entrada en vigor del nuevo Código Penal, programada para el próximo 3 de agosto, al asegurar que la justicia dominicana requiere con urgencia las herramientas que contempla la nueva normativa para enfrentar la criminalidad y la delincuencia.

    A través de una nota de prensaDe los Santos explicó que ante las sugerencias de detener el proceso para seguir revisando el texto, el Congreso mantiene las puertas abiertas para futuras mejoras de la Ley, pero sin detener su implementación.

    • "Nosotros siempre hemos dicho que todo lo que hace el hombre es perfectible. A futuro, cualquier tipo de modificación que se entienda necesaria se podrá hacer, pero no se puede demorar más la entrada del Código Penal. El 3 de agosto debe entrar en vigor y lo que se pueda revisar más adelante, lo haremos", afirmó.

    Llamado a no retrasar la reforma

    El presidente del Senado sostuvo que la implementación de esta normativa penal es el único instrumento que tendrá la justicia dominicana para frenar y castigar la delincuencia organizada.

    "El retraso de este proyecto solo favorecería a la delincuencia y al crimen organizado. Definitivamente, si se busca un país que avance, no se puede dejar a la justicia sin las herramientas para combatir los nuevos tipos penales", añadió al ser consultado en el "Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de Latinoamérica y el Caribe", organizado por el Tribunal Constitucional a través de la Comisión de Igualdad de Género y el Instituto O´Neill.

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    Diferencias con el contexto actual

    De los Santos explicó que existe una gran diferencia entre la criminalidad de épocas pasadas como en el 1811 y la realidad del año 2026.

    "Lo que se busca es precisamente construir una mejor ciudadanía y una justicia que verdaderamente venga a castigar esos nuevos tipos penales establecidos en esta pieza", agregó, reafirmando el compromiso del Senado con la actualización del marco jurídico nacional.

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