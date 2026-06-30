El Colegio Médico Dominicano (CMD) acudió este martes al Senado para solicitar la revisión de varios artículos del nuevo Código Penal, al advertir que, de entrar en vigencia sin modificaciones, la legislación provocaría una "medicina defensiva", en la que los médicos pensarían primero en "no caer presos" antes que atender a los pacientes.

La advertencia fue hecha por el presidente del CMD, Luis Alberto Peña Núñez, durante una reunión con la Comisión de Salud del Senado, donde el gremio depositó una propuesta para modificar cuatro artículos de la nueva legislación que, a su juicio, "riñen con la Constitución de la República".

"De permanecer así, este código va a producir lo que se llama una medicina defensiva. En esta medicina defensiva, el médico va a ir pensando que antes de resolverle a un paciente tiene que pensar primero en no caer preso, para decirlo en términos básicos", expresó Peña Núñez.

El presidente del gremio explicó que los artículos cuestionados son el 8, el 9, el 12 y el 354 de la Ley 74-25, al considerar que vulneran principios constitucionales y el derecho a la salud consagrado en el artículo 61 de la Constitución.

Dos de los artículos que los médicos buscan que sean revisados versan sobre la responsabilidad jurídica de las empresas que, según el nuevo Código Penal, serán sancionadas por actos criminales.

Otro artículo atacado por los médicos sanciona los actos por omisión, mientras que el último penaliza a los doctores que redacten certificaciones médicas con datos o informaciones falsas.

El presidente del CMD afirmó que el objetivo de la propuesta es encontrar una solución que beneficie tanto a los profesionales de la salud como a la población dominicana.

"Buscamos una solución que corresponda al beneficio de la salud del pueblo dominicano, que es el norte de todos los médicos y sabemos que también es el norte de estos honorables legisladores", indicó.

Al ser preguntado sobre si el interés del gremio es impedir que el Código Penal entre en vigencia hasta que se introduzcan las modificaciones, respondió que esa decisión corresponde al Congreso Nacional, aunque aseguró que el CMD continuará defendiendo su posición.

"Ya es una decisión de ambas cámaras. Ahora, lo que el Colegio Médico no puede permitir es que esto se produzca sin corrección. Estamos más que animados a ir donde tengamos que ir para defender lo que establece el artículo 61 de la Constitución de la República, que es el derecho a la salud. Este código viola ese derecho, entre otros articulados de la Carta Magna", sostuvo.

Senado estudiará la propuesta

Tras concluir el encuentro, la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, la senadora Lía Díaz, informó que los legisladores escucharon las inquietudes del gremio médico y analizarán la propuesta entregada.

"Hoy, como Comisión de Salud del Senado de la República, hemos recibido al presidente del Colegio Médico Dominicano para escuchar los artículos que afectan a la clase médica dominicana. Hemos escuchado todas las inquietudes, todo lo que ellos entienden que afecta esta prestigiosa clase", expresó.

Agregó que la comisión estudiará "todas las propuestas que ellos trajeron aquí al Congreso".

Senén Caba arremete contra el Código Penal

Durante la reunión también intervino el expresidente del CMD, Senén Caba, quien criticó con dureza las disposiciones del nuevo Código Penal al considerar que criminalizan el ejercicio de la medicina.

"En ningún país del mundo se observa al médico como un criminal, ni el acto de salud, que es un acto altruista", afirmó.

Recordó que durante la pandemia del coronavirus fueron los médicos quienes permanecieron atendiendo a la población mientras la mayoría de las personas permanecía en sus hogares.

Caba también cuestionó que quienes, según dijo, han llegado al poder mediante actividades ilícitas sean quienes juzguen a los profesionales de la salud.

El exdirigente del CMD insistió en que los médicos atienden personas en condiciones de vulnerabilidad y rechazó que el nuevo Código Penal los trate "como si fueran criminales".

Asimismo, criticó el incremento de las sanciones penales contempladas en la legislación y afirmó que en el país existe la creencia de que aumentar las penas resuelve los problemas.

Ataques al nuevo Código La reunión se produce a pocas semanas de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para agosto, mientras distintos sectores jurídicos y congresuales continúan planteando observaciones y solicitudes de modificación a algunos de sus artículos. De hecho, en el Tribunal Constitucional ya reposan algunos recursos para declarar la ley como inconstitucional, además de dos proyectos para que la entrada en vigencia del Código Penal se produzca en febrero de 2027 y no en agosto.