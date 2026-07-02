Leyes "urgentes" y sin estudio opacaron promesa de aprobar pronto la reforma laboral

La reforma laboral lleva meses en una comisión de la Cámara de Diputados ( FUENTE EXTERNA )

En el Congreso Nacional ya venció el plazo de 15 días que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, había fijado para aprobar la dilatada reforma laboral. Sin embargo, la promesa quedó relegada mientras el Poder Legislativo dio prioridad a otros proyectos que fueron conocidos y aprobados en cuestión de días, algunos incluso sin pasar por el estudio de una comisión.

Durante el período en que la reforma laboral permaneció en espera, los legisladores aprobaron la ley de medidas fiscales en apenas seis días. La iniciativa solo agotó un día de estudio en comisiones antes de ser sancionada.

También aprobaron la modificación a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos en cinco días, una pieza que no fue enviada al estudio de una comisión legislativa.

Ambos proyectos fueron declarados de urgencia y aprobados en dos sesiones consecutivas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, un ritmo que contrasta con la reforma laboral, cuya discusión continúa detenida por más de un año y pese a haber sido una de las principales promesas legislativas de la legislatura.

La promesa de 15 días

El pasado 17 de junio, los diputados dejaron sin efecto el plazo que ellos mismos habían establecido para conocer en segunda lectura la reforma laboral y decidieron devolver el proyecto a la comisión especial que lo estudia.

La decisión se produjo luego de que el presidente Luis Abinader llamara a empresarios y trabajadores a retomar el diálogo sobre varios puntos que aún generan diferencias.

En ese momento, Pacheco pidió conceder un "compás de espera" para facilitar esas conversaciones y aseguró que, según las conversaciones que sostuvo con el mandatario, el proceso no debía extenderse por más de 15 días.

Ese período ya transcurrió sin que el diálogo haya sido reanudado y sin que la reforma laboral regresara al hemiciclo para su aprobación definitiva.

"No hay voluntad"

El presidente de la comisión que estudia la iniciativa, el diputado Melido Mercedes, afirmó ayer que no observa señales de que el diálogo anunciado vaya a producirse y advirtió que el tiempo para aprobar la reforma antes del cierre de la legislatura comienza a agotarse.

"Ya van 15 días y no se visualiza, no se ve la idea de que se convoque al famoso diálogo para rea las conversaciones con los sectores. Entonces, ya la situación se torna desesperante porque la legislatura está a punto de finalizar y el pueblo dominicano está esperando esta reforma laboral", expresó.

Mercedes sostuvo que el retraso no responde al trabajo de la comisión, sino a una falta de decisión política para colocar el proyecto en agenda.

"Lo que se ve de una manera clara es que no hay voluntad", manifestó.

Como ejemplo, recordó que otros proyectos avanzaron con rapidez en ambas cámaras del Congreso.

Comisión dice estar preparada

El legislador insistió en que la comisión especial cumplió con el trabajo que le corresponde y aseguró que solo restan cinco disposiciones modificadas por diputados para concluir el informe definitivo.

"Nosotros estamos preparados. Si mañana nos dice el presidente de la Cámara que presentemos el informe inmediatamente, estamos preparados para rendirlo", aseguró.

No obstante, explicó que el proyecto permanece detenido a la espera de que empresarios, trabajadores y el Gobierno retomen unas conversaciones cuyo contenido, afirmó, todavía desconoce.

Mercedes recordó que todos los sectores involucrados ya fueron escuchados durante el estudio de la iniciativa, incluyendo representantes de los trabajadores, de los empleadores, del Ministerio de Trabajo y juristas especializados.