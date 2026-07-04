Estudian ley para borrar automáticamente la ficha penal un mes después de cumplir la condena

Un grupo de presos mientras era trasladados desde La Victoria hasta Las Parras. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados estudia una iniciativa de ley que propone que toda persona que haya cumplido completamente la pena impuesta mediante una sentencia definitiva vea cancelada automáticamente su ficha o registro de antecedentes penales un mes después de extinguir la condena, sin necesidad de realizar solicitudes o trámites adicionales.

La iniciativa, propuesta por el diputado Miguel Arredondo, también plantea que, una vez eliminados esos antecedentes, el beneficiario pueda obtener de forma gratuita un certificado de no antecedentes penales que será válido para fines laborales, educativos, comerciales, migratorios y administrativos dentro del territorio nacional.

Según la propuesta, la cancelación de la ficha penal sería "obligatoria para todas las instituciones públicas que administren registros relacionados con antecedentes penales" y deberá ejecutarse de manera automática al cumplirse un mes desde el cumplimiento total de la pena.

El proyecto establece que las instituciones responsables deberán actualizar sus sistemas físicos y digitales para garantizar la eliminación de los antecedentes y coordinar el intercambio de información entre organismos públicos para hacer efectivo el proceso.

Antes de ejecutar la cancelación, según el proyecto, la autoridad competente deberá verificar que la persona haya cumplido totalmente la condena y que no existan procesos penales pendientes relacionados con esa misma sentencia.

No distingue delitos

Uno de los aspectos que contempla la propuesta es que sus disposiciones se aplicarían a "todas las personas condenadas por los tribunales de la República Dominicana que hayan cumplido de manera total la pena principal y las penas accesorias impuestas mediante decisión con autoridad irrevocable de cosa juzgada".

El proyecto no establece distinciones entre tipos de delitos ni contempla excepciones para determinadas condenas.

Tampoco diferencia entre infracciones de menor gravedad y delitos graves, sino que dispone la cancelación automática de la ficha penal para toda persona que cumpla íntegramente la sanción impuesta por la justicia y reúna las condiciones previstas en la iniciativa.

Sin solicitudes ni pago

La propuesta dispone que el procedimiento se realice sin que el beneficiario tenga que presentar solicitudes especiales, iniciar recursos administrativos o judiciales, contratar abogados o cumplir requisitos adicionales.

Asimismo, establece que la cancelación de los antecedentes penales y la expedición del certificado de buena conducta serán completamente gratuitas y no estarán sujetas al pago de tasas, impuestos o cargos administrativos.

Una vez completado el proceso, el ciudadano podrá ser notificado por medios físicos o electrónicos sobre la actualización de su situación registral.

Reinserción social En la exposición de motivos, el autor del proyecto sostiene que mantener antecedentes penales después del cumplimiento de la condena dificulta la reinserción social de miles de personas al limitar sus posibilidades de acceder a empleos, programas educativos, créditos y otras oportunidades de desarrollo.El documento argumenta que el sistema de justicia penal no solo debe sancionar las conductas ilícitas, sino también procurar la rehabilitación y la readaptación social de quienes ya cumplieron las penas impuestas por los tribunales.