Cámara de Diputados fijará posición este martes sobre el Código Penal

Una sesión de la Cámara de Diputados. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados convocó a una rueda de prensa para mañana martes a las 9:00 de la mañana, en la que representantes de las distintas bancadas políticas fijarán su posición sobre el nuevo Código Penal.

Mediante un comunicado, la Cámara Baja informó que la actividad será encabezada por la Comisión Coordinadora y se realizará en el despacho del presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/whatsapp-image-2026-07-06-at-225602-4b85b330.jpeg Convocatoria. (FUENTE EXTERNA)

La convocatoria se produce a menos de un mes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una normativa que ha generado debates entre sectores políticos, jurídicos y legislativos en torno a su aplicación.

Diversas instituciones han advertido que algunos artículos del código podrían afectar derechos y garantías relacionados con la libertad de expresión, la responsabilidad por negligencia médica, los derechos reproductivos, la responsabilidad penal, la difamación, la injuria y la no discriminación.

Sectores exhortan a una prórroga

Este martes, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) respaldó la propuesta de aplazar por aproximadamente seis meses la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, con el objetivo de corregir disposiciones que considera incongruentes e incluso potencialmente inconstitucionales.

El presidente del gremio, Trajano Potentini, explicó mediante un comunicado que la normativa contiene aspectos que deben ser revisados antes de su aplicación, especialmente aquellos que podrían afectar la libertad de expresión y otras conquistas democráticas.

Potentini indicó que el CARD suscribe la posición de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que propone otorgar un plazo adicional de aproximadamente seis meses para realizar ajustes al texto legal antes de su entrada en vigor.

"Respaldamos plenamente una prórroga legislativa que permita perfeccionar el texto, corregir las inconsistencias detectadas y garantizar que el nuevo Código Penal nazca fortalecido, respetando plenamente los principios y derechos constitucionales", expresó.

Depositan propuestas de prórroga

En el Congreso Nacional fueron depositadas dos iniciativas que buscan posponer por seis meses la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

Una de las propuestas fue sometida por el diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien argumentó que el plazo actual es insuficiente para realizar las correcciones necesarias.

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Asimismo, el senador Edward Espíritusanto, de la Fuerza del Pueblo (FP), presentó otra iniciativa con el mismo propósito. Ambas propuestas buscan otorgar más tiempo para revisar el texto antes de su implementación.

Con estas iniciativas y los pronunciamientos de distintos sectores, el Congreso Nacional enfrenta una creciente presión para decidir si mantiene la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el 3 de agosto, o acoge las propuestas de prórroga para revisar y corregir las disposiciones que han generado controversia.