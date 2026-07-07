Presionados por las críticas a varios artículos del nuevo Código Penal, los diputados acordaron este martes modificar algunos aspectos "puntuales" de la ley, que entrará en vigencia a inicios de agosto.

La estrategia de los congresistas consiste en abrir una ronda de diálogos que iniciará de inmediato y que responde a las críticas que han recibido el Congreso y el Gobierno por artículos relacionados con la libertad de expresión, la difamación y el ejercicio de la medicina en el país.

La decisión fue adoptada por la comisión coordinadora de la Cámara de Diputados, encabezada por el presidente del órgano, Alfredo Pacheco, e integrada por los voceros de todos los partidos.

Debates por la normativa

La medida se produce a menos de un mes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una normativa que ha generado debates entre sectores políticos, jurídicos y legislativos en torno a su aplicación.

Diversas instituciones han advertido que algunos artículos del código podrían afectar derechos y garantías relacionados con la libertad de expresión, la responsabilidad por negligencia médica, los derechos reproductivos, la responsabilidad penal, la difamación, la injuria y la no discriminación.