VIDEO | Presionados por las críticas, diputados modificarán el nuevo Código Penal
La estrategia de los congresistas consiste en abrir una ronda de diálogos que iniciará de inmediato
Diversas instituciones han advertido que algunos artículos del código podrían afectar derechos y garantías de los ciudadanos
Presionados por las críticas a varios artículos del nuevo Código Penal, los diputados acordaron este martes modificar algunos aspectos "puntuales" de la ley, que entrará en vigencia a inicios de agosto.
La estrategia de los congresistas consiste en abrir una ronda de diálogos que iniciará de inmediato y que responde a las críticas que han recibido el Congreso y el Gobierno por artículos relacionados con la libertad de expresión, la difamación y el ejercicio de la medicina en el país.
- La decisión fue adoptada por la comisión coordinadora de la Cámara de Diputados, encabezada por el presidente del órgano, Alfredo Pacheco, e integrada por los voceros de todos los partidos.
Debates por la normativa
La medida se produce a menos de un mes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una normativa que ha generado debates entre sectores políticos, jurídicos y legislativos en torno a su aplicación.
Diversas instituciones han advertido que algunos artículos del código podrían afectar derechos y garantías relacionados con la libertad de expresión, la responsabilidad por negligencia médica, los derechos reproductivos, la responsabilidad penal, la difamación, la injuria y la no discriminación.