El Senado aprobará hoy la reforma policial que lleva siete meses estudiando

Miembros de la Policía Nacional durante una formación frente a la sede de la institución. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Senado conocerá este miércoles el proyecto de ley de la reforma policial y sería aprobado durante la sesión, informó el vocero del oficialismo y miembro de la comisión especial que estudió la iniciativa, el senador Moisés Ayala, quien aseguró que el informe ya está listo para ser presentado ante el hemiciclo.

Ayala explicó que la comisión trabajó durante varios meses en la revisión de la pieza y realizó modificaciones relacionadas con la forma de actuación de los agentes, con el objetivo de dotar al país de "una policía formada" y fortalecer la confianza de la población en la institución.

Algunos cambios

Aunque no entró en detalles específicos de la pieza final, el legislador señaló que uno de los aspectos contemplados en el proyecto es que los agentes prioricen el uso de métodos no letales y que las armas sean empleadas únicamente como último recurso.

"Esperamos que la Policía utilice primero métodos no letales; que las armas letales sean lo último que debe utilizarse. Esas son de las cosas que tiene el proyecto", expresó.

Asimismo, sostuvo que existe voluntad en el Senado para conocer y aprobar la iniciativa durante la sesión de este miércoles, aunque precisó que una eventual declaratoria de urgencia y su aprobación en dos lecturas dependerá de la decisión que adopte el hemiciclo.

Sobre el contenido de la propuesta, indicó que las modificaciones serán dadas a conocer durante la sesión y posteriormente estarán disponibles para su análisis, debido a que se trata de un proyecto "muy extenso".

Cambio en actitud

El senador también afirmó que una nueva ley, por sí sola, no garantizará un cambio en la conducta de los agentes, sino que deberá ir acompañada de un proceso de formación y capacitación.

"Hay que formarlo porque la gente no cambia porque esté escrito un documento. Hay que prepararlo, hay que seguirlo entrenando y darle el conocimiento a todos de cómo actuar ante la ciudadanía", manifestó.

Ayala agregó que, a su juicio, la reforma impulsada por el presidente ha elevado las exigencias para el ingreso a la Policía Nacional y consideró que el país ha avanzado en el proceso de transformación de esa institución.

Además, defendió el derecho de la Cámara de Diputados a revisar y hacer aportes al proyecto una vez sea remitido por el Senado.

El proyecto de la reforma policial lleva siete meses en una comisión del Senado y, si no se aprueba totalmente antes del 26 de julio, podría perimir.