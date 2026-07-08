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El presidente del Senado dice que el nuevo Código Penal es "perfectible" y respalda corregirlo

Las revisiones al Código Penal se harán en una comisión bicameral para agilizarlas

  • Ismael Hiraldo - Twitter
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El presidente del Senado dice que el nuevo Código Penal es perfectible y respalda corregirlo
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos. (FUENTE EXTERNA)

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó este miércoles que el nuevo Código Penal es una norma "perfectible" y expresó el respaldo de la cámara alta a la decisión de la Cámara de Diputados de abrir una ronda de consultas para revisar los artículos que han generado controversias tras su aprobación.

"Todo lo que hace el hombre es perfectible, tiene espacio a las mejoras", sostuvo el legislador al ser consultado sobre la apertura del proceso para introducir cambios al Código Penal.

De los Santos aseguró que el Senado está dispuesto a aprobar las modificaciones que sean necesarias si estas contribuyen a mejorar la legislación.

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Reacción oficial

  • En ese sentido, respaldó la decisión de la Cámara de Diputados de remitir el proyecto a una comisión bicameral y anunció que el Senado hará lo propio este miércoles.

El presidente del Senado recordó que el Código Penal comenzará a regir a partir del 3 de agosto, por lo que consideró necesario agilizar los trabajos para que las modificaciones puedan ser conocidas antes de esa fecha.

Asimismo, rechazó las críticas de quienes sostienen que la legislación fue aprobada de manera apresurada y recordó que el proyecto tardó aproximadamente 20 años en ser aprobado.

Comisión bicameral

Durante su sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados integró una comisión bicameral para agilizar la aprobación de la pieza y emitir un único informe que permite su aprobación más consensuada.

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Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.