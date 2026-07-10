Aprueban reforma policial que reduce salarios y frena ascensos a agentes abusadores

Miembros de la Policía Nacional en formación frente a la sede de la institución. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

En una segunda lectura y con 29 votos a favor, el Senado aprobó este viernes el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que ya llevaba siete meses dentro del estudio de una comisión especial.

Con el objetivo de castigar a los policías abusadores, la reforma ataca el sueldo y su crecimiento profesional de los agentes que cometan infracciones leves o graves.

Si la reforma se aprueba totalmente y se promulga, las infracciones como el abuso de autoridad y las faltas éticas no solo tendrán consecuencias administrativas, sino que conllevarán reducciones salariales y el bloqueo total de ascensos.

Conductas abusivas

La reforma aprobada en segunda discusión define qué conductas se consideran "abusivas" o inaceptables y, en su artículo 155, advierte que el uso de la fuerza debe ser proporcional y que cualquier exceso de coacción oficial configura el delito de abuso de autoridad.

Asimismo, el artículo 227 cataloga como faltas muy graves de primer grado, que llevan a la destitución, conductas como causar daño intencional a personas por exceso en el uso de armas o fuerza, la práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a ciudadanos bajo custodia y hacer registros basados en estereotipos de raza, apariencia o identidad de género.

Según el artículo 231 de la reforma el régimen de consecuencias económicas escalonado según la gravedad del comportamiento será así:

Faltas graves: El agente enfrentará un descuento de entre quince y sesenta días de su salario básico.

Faltas leves: Conllevarán descuentos de entre cinco y quince días de salario básico.

Faltas muy graves: Se castigarán con la suspensión sin disfrute de sueldo por un periodo de 61 a 120 días.

Además, el artículo 276 dispone que si un policía es suspendido provisionalmente por una falta muy grave, como un abuso físico o maltrato contra algún ciudadano, dejará de percibir todos sus beneficios y solo recibirá el salario básico, perdiendo los "especialismos" o compensaciones adicionales mientras dure el proceso.

Sin embargo, para proteger al agente de abusos administrativos, el artículo aclara que estos descuentos nunca podrán superar el 50 % de su salario neto.

Sin ascensos

Uno de los cambios que trae el proyecto es que el comportamiento del policía será el único filtro real para su promoción.

El artículo 72 de la propuesta de ley establece requisitos estrictos para subir de rango, bloqueando a quienes tengan antecedentes disciplinarios recientes:

Bloqueo por faltas graves: Para optar por un ascenso, es requisito obligatorio no haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. Acumulación de faltas leves: Según un párrafo del artículo 72, el policía que acumule tres sanciones por faltas leves en un periodo de dos años tendrá un impedimento automático para ascender durante un año.

Va a la Cámara de Diputados

Con la aprobación en segunda lectura del Senado, el proyecto ahora se encamina a la Cámara de Diputados, donde deberá seguir el mismo trámite de aprobaciones en dos discusiones, previo a un análisis en comisiones.