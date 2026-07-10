Reforma policial: prohíben revisar genitales, eliminan rango de raso y agentes para privados

El proyecto de la reforma policial llevaba siete meses en una comisión del Senado. ( FUENTE EXTERNA )

Después de estudiar el proyecto de ley de reforma policial sometido en diciembre por el Poder Ejecutivo, el Senado lo aprobó introduciéndole más de 40 cambios a la iniciativa original, entre los que figuran la eliminación del rango de raso en la institución, la prohibición de realizar tocamientos en zonas erógenas durante las requisas y la imposición de sanciones a los jefes que asignen agentes como personal de seguridad para instituciones privadas o particulares.

Uno de los cambios de mayor impacto para la población se encuentra en el artículo 155, que regula las técnicas de actividad policial. En el proyecto original, el texto mencionaba el registro personal de forma general y planteaba el uso de cámaras corporales con carácter informativo, sin establecer sanciones estrictas por su incumplimiento.

Con la modificación aprobada en primera lectura por los senadores, el nuevo artículo prohíbe expresamente que un policía realice "tocamientos en zonas erógenas" o exija al ciudadano desnudarse durante un registro superficial.

Además, establece que cualquier revisión debe ser realizada por un agente del mismo sexo que el ciudadano y respetar, en todo momento, su dignidad.

Asimismo, dispone que el uso de la cámara corporal es obligatorio y que esta debe permanecer encendida durante todo el procedimiento. De lo contrario, el agente incurrirá en una falta disciplinaria grave.

Además, se reconoce por ley el derecho del ciudadano a grabar el procedimiento o la requisa en todo momento y se prohíbe que cualquier registro policial se base en estereotipos relacionados con la raza, la apariencia o la identidad de género.

Se eliminan los rasos

La estructura jerárquica de la Policía Nacional experimentará un cambio histórico, si el proyecto es aprobado definitivamente por el Congreso, con la modificación de los artículos relativos al escalafón.

En el proyecto depositado en diciembre por el Poder Ejecutivo, el rango de «raso» seguía existiendo como el nivel de ingreso más bajo dentro de la escala básica de la institución. Sin embargo, con la modificación aprobada, el artículo 326 dispone la eliminación del ingreso de nuevos rasos, lo que significa que ya no se reclutarán aspirantes bajo esa denominación.

A partir de la entrada en vigor de la ley, los estudiantes que completen su formación ingresarán directamente con el rango de agente patrullero. En cuanto a quienes ya se encuentran en servicio, el proyecto establece que los rasos con menos de cuatro años de antigüedad serán homologados automáticamente a la categoría de agentes patrulleros.

Sanciones por usar policías como seguridad privada

La reforma también busca poner fin al uso irregular de agentes para fines particulares o privados, al endurecer las consecuencias para los superiores responsables.

El proyecto original ya prohibía la práctica habitual de asignar agentes a la prestación de servicios para personas o empresas privadas, pero no establecía sanciones penales directas para la autoridad que impartiera esa orden.

Sin embargo, con la modificación aprobada por los senadores, se mantiene la prohibición estricta contenida en el artículo 145 y se añade que cualquier autoridad que ordene o mantenga a personal policial en funciones ajenas a la seguridad pública enfrentará no solo sanciones disciplinarias, sino también investigaciones de carácter penal.

Con esta disposición, la pieza legislativa busca garantizar que los agentes estén exclusivamente al servicio de la seguridad ciudadana en los barrios y no dedicados a la custodia de intereses particulares.

A segunda lectura El legajo de modificaciones se sometió mientras el proyecto era discutido y aprobado en primera lectura. El Senado convocó para este viernes a una sesión extraordinaria con el fin de aprobar el proyecto en una segunda discusión y enviarlo a la Cámara de Diputados para seguir su trámite congresual.