En medio del debate por los posibles cambios que se ejecuten al nuevo Código Penal, un grupo de abogadas y académicas depositó este miércoles en la Cámara de Diputados una propuesta para que las modificaciones de la ley incluyan las reclamadas tres causales que permitirían despenalizar el aborto si se practica en tres causales.

Aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dejó claro que la consulta para modificar el nuevo Código Penal se basará en "aspectos puntuales", las abogadas consideraron que el debate actual "es el momento idóneo" para que el Congreso despenalice la interrupción de los embarazos bajo tres eximentes.

En ese sentido, puntualizaron que abogan porque el aborto no sea un delito si se practica para salvar la vida de la madre, cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto o cuando el feto sea inviable con la vida.

Inseguridad jurídica

La abogada Mary Fernández, al entregar la sugerencia, especificó que los artículos 110 y 111 del nuevo Código Penal mantienen a la mujeres y a las adolescentes "en un estado de incertidumbre jurídica" que penaliza absolutamente el aborto aun cuando se practique para salvaguardar la vida.

De hecho, Fernández detalló que "la vida de la madre también es una vida" y agregó que su propuesta también busca que las mujeres, adolescentes y niñas reciban informaciones claras y oportunas antes de tomar cualquier decisión con sus embarazos.

"El propio presidente de la República declaró ante destacados comunicadores que, en su momento, no se percibieron ciertos aspectos que ahora se están corrigiendo. Este es el momento de ajustar la legislación penal", enfatizó.

La Constitución y el aborto

Al ser cuestionada sobre el posible choque de la Constitución con su propuesta, la abogada Fabiola Medina negó que la inclusión de las tres causales sea contraria a la Carta Magna alegando que la vida de las mujeres también debe ser respetada en situaciones de peligro.

El artículo 37 de la Constitución establece que la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte. En ese orden, Medina dijo que muchos abogados constitucionalistas del país aducen que las eximentes no violan la carta sustantiva.

"Además, como se ha señalado, el principio fundamental de la Constitución es la dignidad. Hay que preservar la dignidad de la mujer", destacó Medina.

Cambios en el Código Penal

Como parte de las posibles modificaciones al nuevo Código Penal, la Cámara de Diputados abrió un proceso de debates para cambiar algunos artículos de la pieza antes del 3 de agosto, cuando el texto legal entra en vigencia.

Para ello, el Congreso creó una comisión bicameral que dirige el diputado Wandy Batista, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La ronda de propuestas estará abierta hasta el miércoles a las 6:00 de la tarde.