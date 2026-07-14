Los diputados aprobarán al vapor las modificaciones al nuevo Código Penal

Vista del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante la sesión de este martes 14 de julio del 2026. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Aunque solo ha transcurrido una semana desde que el Congreso abrió un proceso de diálogo para recibir iniciativas que modifiquen el nuevo Código Penal, la Cámara de Diputados aprobará los cambios a la ley entre el jueves y el viernes de esta semana.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, confirmó que el órgano que dirige realizará una sesión el jueves a la 1:00 de la tarde y, si fuera necesario, convocará un encuentro extraordinario el viernes para concluir el conocimiento del proyecto.

La aprobación permitirá que, según Pacheco, el Senado pueda agotar el mismo proceso durante la próxima semana, la última de la actual legislatura.

Pacheco explicó que la comisión bicameral encargada de estudiar las modificaciones inició este lunes sus trabajos y evaluará todas las propuestas e iniciativas remitidas hasta la fecha, además de las que continúen llegando durante el proceso.

Indicó que el objetivo es que el informe de la comisión esté listo para ser conocido por el pleno de la Cámara de Diputados el jueves.

Sin embargo, dejó reservado el viernes como una fecha alternativa en caso de que el conocimiento no pueda concluir ese mismo día.

Para facilitar ese calendario, informó que solicitó a los diputados coordinar sus agendas de viajes y otros compromisos, a fin de garantizar la asistencia a las sesiones previstas.

Artículos atacados

Entre los artículos que más han recibido críticas sobre el nuevo Código Penal figuran la difamación, el ultraje, la injuria y otros relacionados con la libertad de expresión.

Hasta la fecha, el Congreso maneja alrededor de 20 propuestas de cambios al Código Penal, entre iniciativas de legisladores y sugerencias de distintos sectores sociales.

Garantizan tiempo

El presidente de la comisión bicameral, el diputado Wandy Batista, expresó que las expectativas son concluir los trabajos esta misma semana, al considerar que las propuestas de modificación abarcan un número reducido de artículos y que la mayoría de los temas "ya han sido ampliamente debatidos".

"Entendemos que tenemos tiempo, primero porque no son muchos los artículos; segundo, porque todos han sido ampliamente discutidos y analizados. Creo que, teniendo presente la Constitución de la República y nuestra conciencia, probablemente estaremos listos esta misma semana", afirmó.

Batista señaló que la comisión definirá una metodología para revisar cada iniciativa presentada y procurar consensos entre las distintas propuestas antes de rendir su informe.

No obstante, evitó garantizar que las modificaciones estén aprobadas antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el 3 de agosto.

"No puedo garantizar eso. Lo que sí podemos garantizar es que el 3 de agosto entrará en vigencia el nuevo Código Penal, con modificaciones o sin ellas", sostuvo.

Agregó que, aun cuando el Código entre en vigor, el Congreso conserva la facultad de continuar evaluando y modificando cualquier disposición que considere pertinente.

La comisión bicameral estudia las iniciativas depositadas por legisladores y las propuestas remitidas por distintos sectores de la sociedad, que incluyen cambios relacionados con delitos como la difamación, el ultraje y otros aspectos del nuevo Código Penal antes de que la normativa entre en vigencia.

Desde el pasado martes, la Cámara de Diputados ha recibido propuestas de cambios al nuevo Código Penal y la comisión que revisa las propuestas solo se ha reunido dos veces para evaluar las propuestas.