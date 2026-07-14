El presidente de la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados, Mélido Mercedes, expresó este martes su preocupación por el lento avance de la reforma al Código de Trabajo y consideró que el proyecto ha sido manejado con demora en comparación con otras propuestas.

"La idea era votar hoy las cinco disposiciones que faltan, pero tengo que admitir que no fue posible porque la reunión acaba de ser pospuesta para el jueves en horas de la mañana", manifestó.

Mercedes explicó que, en varias ocasiones, las reuniones de la comisión encargada de estudiar la reforma han sido aplazadas.

No obstante, aclaró que la situación no obedece a la gestión de quien la preside.

"Los integrantes de la comisión envían sus excusas"

"Ustedes saben que yo, como presidente, siempre he estado dispuesto. Los integrantes de la comisión envían sus excusas y eso se considera porque está establecido en el reglamento", indicó.

Sin embargo, sostuvo que, a su juicio, existe poco interés en impulsar la iniciativa y afirmó que, aunque la actual legislatura concluye el 26 de julio, "cuando se quiere, se puede".

El legislador hizo referencia a otros proyectos de ley y argumentó que, así como se han aprobado otras normativas, también debería avanzarse con la reforma laboral.

"Se aprobó la Ley de Residuos Sólidos, se conoció la reforma fiscal. Yo entiendo que, aunque es cierto que la legislatura está terminando, si se quiere se puede aprobar, claro, dependiendo del informe final", sostuvo.

Asimismo, defendió su desempeño al frente de la comisión y aseguró que no rehúye el debate sobre la iniciativa.

"Cada vez que se realizan convocatorias, yo estoy presente", afirmó.

Mercedes cuestionó la ausencia de algunos miembros de la comisión, aunque reconoció que varios de ellos también fueron integrados a la comisión que estudia el Código Penal, lo que les dificulta asistir a ambas jornadas de trabajo.

"El Código Penal es importante, pero también el Código de Trabajo. Parece que se perdió el interés en los últimos días", expresó.

El diputado aseguró, además, que fue el propio presidente de la República, Luis Abinader, quien detuvo el proceso de conocimiento de la reforma.

"Entonces, ahora que está en la comisión y del plazo ya han transcurrido 28 días, el diálogo no se ha realizado", concluyó.

La reclamación surge en medio de los avances que registra el Congreso Nacional en el conocimiento de otras iniciativas legislativas.

La reforma laboral tiene al menos un año en proceso de discusión.

De hecho, el jefe de Estado llamó recientemente a empresarios y trabajadores a retomar el diálogo sobre los puntos en los que aún no existe consenso.

El proyecto permanece en la Cámara de Diputados y, aunque por el momento no figura en la agenda del hemiciclo, si no es aprobado durante la presente legislatura perimirá

La reforma laboral fue depositada en octubre de 2024 en el Senado de la República y contempla cambios en acoso laboral, teletrabajo, licencias, trabajo doméstico, jornadas extendidas, procesos judiciales laborales y mayores facultades de supervisión para el Ministerio de Trabajo.

Sobre la comisión

La Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados está presidida por Mélido Mercedes Castillo, mientras que Jacobo Ramos Crispín ocupa la vicepresidencia y Ramón Mayobanex Martínez Durán funge como secretario.

También la integran los diputados Ana Miledy Cuevas, Ángel del Rosario Robles, Carlixta Carolina Paula de la Cruz, Carmen Ligia Barceló González, Carolin Mercedes de la Cruz, Eliazer Matos Féliz, Francisca Trinidad Jaque Aponte, Gregorio Domínguez Domínguez, Indhira Shary de Jesús de Morla, Patricia Alexandra Núñez Rivera, Pedro Julio Alcántara y Rafaela González González.