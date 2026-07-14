Comisión bicameral revisa siete artículos del Código Penal en sesión de este martes

Comisión bicameral que avanza en la revisión del Código Penal. ( DIARIO LIBRE/LUZ OGANDO )

El presidente de la comisión bicameral que estudia las modificaciones al Código Penal, Wandy Batista, aseguró la noche de este martes que la revisión de la pieza se encuentra prácticamente a mitad de camino, luego de completar el análisis de siete artículos.

"Hemos revisado varios artículos que incluso tenían errores ortográficos. Estamos, básicamente, casi a mitad de camino", afirmó.

Asimismo, reiteró que hasta mañana miércoles, a las 6:00 de la tarde, la comisión continuará recibiendo propuestas de distintos sectores.

"Incluso, si lo que llega es bueno y aporta, lo vamos a revisar. Nosotros, como comisión, no tenemos un plazo en sí; seguiremos trabajando y el Código se irá perfeccionando", expresó.

Batista aclaró que ni siquiera la entrada en vigencia del Código Penal, prevista para el 3 de agosto, constituye una fecha límite para la comisión, ya que los trabajos de revisión continuarán.

Destacó que el estudio de la iniciativa se realiza tomando como base la Constitución de la República, como norma suprema.

No son de los "artículos cuestionados"

El legislador explicó que durante esta primera jornada fueron revisados siete artículos, aunque no especificó cuáles, pero precisó que no corresponden a los más cuestionados.

Indicó que en esta etapa no se abordaron temas de fondo, sino aspectos relacionados con la redacción y la legibilidad del proyecto.

Citó como ejemplo el artículo sobre el hostigamiento, que anteriormente utilizaba el término "bullying" o la expresión "hostigamiento y bullying". Explicó que esa redacción fue corregida.

"Preferimos corregir y eliminar ese extranjerismo, pero eso conllevó un debate sobre si desnaturalizaba o no la idea central del artículo. Si se tipifica un delito, debe llevar su nombre correcto. Sin embargo, esa no fue una discusión de fondo, porque el contenido del artículo estaba correcto", concluyó.

La primera reunión de la comisión se extendió por más de cinco horas y se realizó en la Cámara de Diputados.

Aunque en esta primera fase fueron revisados siete artículos, la comisión aún deberá evaluar al menos nueve más, sin contar las nuevas propuestas que podrían llegar al Congreso Nacional.

La comisión bicameral está integrada por los diputados Wandy Batista, presidente; Mayobanex Martínez, Jorge Taveras, Carlos de Pérez, Carmen Williams, Carolina Mercedes, Eugenio Cedeño, Jesús Manuel Sánchez, José Alberto Jiménez, Luis Báez, Luis Gómez, Miguel Arredondo, Rosendy Polanco, Rubén Peñaló y Sadoky Duarte.También la conforman los senadores María Ortiz, Pedro Catrain, Santiago Zorrilla, Omar Fernández, Cristóbal Castillo, Rogelio Genao, Félix Bautista, Franklin Romero, Aracelis Villanueva, Rafael Duluc, Pedro Tineo, Aneudys Ortiz y Lía Díaz.

Código " perfectible "

Por su parte, el senador Omar Fernández reconoció, previo al inicio de la reunión de la comisión, que la revisión evidencia que el Código Penal es claramente "perfectible".

"Es un código que no contiene todo lo que yo, de manera particular, quisiera", manifestó.

El senador sostuvo que le habría gustado que el Código Penal contemplara la cadena perpetua para quienes abusen sexualmente de niñas y luego les quiten la vida.

Lamentó que esa sanción no haya sido incorporada, aunque valoró que las nuevas penas sean más severas.

"También me gustaría que se estableciera la cadena perpetua para quienes utilizan ácido del diablo para desfigurar rostros, como ocurrió en el caso de Yokaira Morales", expresó.

Asimismo, indicó que le gustaría que el Código Penal castigara con mayor severidad a quienes trafican con haitianos en condición migratoria irregular.

Finalmente, consideró que los artículos ambiguos que aún permanecen en el proyecto deben ser corregidos.

"Por el momento tenemos 18 artículos, aunque podrían incorporarse algunos más", concluyó.

Iniciativas sometidas

El nuevo Código Penal ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de diversos sectores, que solicitan modificaciones en artículos relacionados con la libertad de expresión, la responsabilidad por negligencia médica, los derechos reproductivos y la responsabilidad penal, entre otros temas.

Ante esas críticas, el Congreso Nacional decidió crear una comisión bicameral para estudiar la pieza y recibir propuestas de modificación.

De hecho, el pasado viernes el Poder Ejecutivo depositó en el Senado de la República una iniciativa que busca modificar 19 artículos, entre ellos los relativos a la difamación y el ultraje.

La propuesta plantea que el delito de ultraje solo sea penalizado cuando se cometa contra jueces o fiscales, y no contra funcionarios del Gobierno.

También propone reducir las penas por difamación, de cinco a dos años de prisión.

De igual manera, legisladores, abogados, entidades y otros congresistas han sometido propuestas sobre distintas prohibiciones y sus correspondientes sanciones.

Proceso en el Congreso Nacional

La pieza ha generado tantos cuestionamientos que el propio presidente de la República, Luis Abinader, reconoció el pasado domingo, durante un discurso, que el Código Penal debió discutirse con la sociedad civil.

Ahora, con el estudio de las modificaciones, la comisión bicameral acelera los trabajos para que la Cámara de Diputados conozca las adecuaciones durante esta semana.

Una vez concluido ese proceso, el Código Penal pasará la próxima semana al Senado de la República para una nueva revisión. Con ello finalizaría su trámite en el Congreso Nacional antes del cierre de la actual legislatura y de la entrada en vigencia de la normativa.