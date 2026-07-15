El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó este miércoles que la comisión bicameral decidió crear una subcomisión para agilizar el análisis de las propuestas de modificación al Código Penal.

"Las propuestas se continúan recibiendo hasta las seis de la tarde. Por eso la comisión designó una subcomisión encabezada por el senador Pedro Catrain y los diputados Mayobanex Martínez y Rosendy Polanco", expresó.

El presidente de la Cámara Baja explicó que esos tres legisladores tendrán a su cargo organizar, junto con el personal de la Secretaría General Legislativa, todas las propuestas que hasta las 5:40 de la tarde aún no habían sido depositadas.

"Tenemos un plazo hasta las seis de la tarde y hemos estado trabajando todos los aspectos. Las nuevas propuestas serán evaluadas por esa subcomisión", indicó.

Asimismo, reiteró que ese grupo de legisladores examinará las modificaciones recibidas durante la noche.

Pacheco aseguró que los congresistas de ambas cámaras trabajan de manera intensa desde el pasado martes.

"Estamos trabajando para concluir lo pendiente de esta primera etapa", afirmó.

No obstante, la creación de la subcomisión, la comisión bicameral continuará revisando las propuestas de modificación recibidas el martes.

Nuevo horario de sesión

Debido a que la comisión bicameral y la subcomisión continúan inmersas en el estudio de la iniciativa, la sesión de la Cámara de Diputados, prevista para este jueves a la 1:00 de la tarde, fue reprogramada para las 3:00 de la tarde.

"Se moverá la sesión porque a la una no vamos a estar listos; tenemos que trabajar", sostuvo.

Pacheco explicó que el cambio permitirá que la comisión pueda rendir y preparar el informe antes de que el pleno conozca la iniciativa.

"Todo eso lleva tiempo. Cuando el informe se reciba, entonces el pleno comenzará a trabajar a las tres de la tarde", manifestó.

El presidente de la Cámara Baja adelantó que algunas propuestas serán acogidas y otras rechazadas, aunque no precisó cuáles. No obstante, aseguró que la comisión revisará todo el material recibido en el Congreso Nacional.

En primera lectura

Si la comisión bicameral avanza con el cronograma previsto para la revisión de las modificaciones, la pieza sería aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados.

Pacheco indicó que la intención es dar ese primer paso durante la sesión del viernes.

Asimismo, sostuvo que es posible que la iniciativa sea declarada de urgencia.

Explicó que, una vez concluya su trámite en la Cámara de Diputados, el proyecto pasará al Senado. Si esa cámara introduce cambios, el Código Penal regresará a la Cámara Baja para una nueva revisión.

En medio de ese proceso y con el tiempo limitado, debido a que la actual legislatura concluye el próximo 26 de julio, la Cámara de Diputados tiene previsto sesionar al menos cuatro veces la próxima semana.

Muchas propuestas

Al ser consultado sobre la cantidad de propuestas recibidas, Pacheco dijo que no dispone de una cifra exacta, aunque aseguró que han llegado numerosas iniciativas.

"Estamos revisando todo. Hay personas que no han depositado físicamente las propuestas, pero las enviaron de manera directa y las estamos imprimiendo. No sé cuántas son; ayer eran unas 20, pero hoy llegaron muchas más. Diría que entre 20 y 30 adicionales, aunque no puedo asegurarlo. El lugar designado para recibir las últimas propuestas fue la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados", concluyó.

Se suman sectores

Pasadas las seis de la tarde, la comisión bicameral, junto con la subcomisión, continuaba analizando en la Cámara de Diputados los artículos que han sido cuestionados por distintos sectores.

Durante la tarde de este miércoles, el Congreso Nacional recibió nuevas propuestas de modificación relacionadas con delitos de corrupción, límites de las penas, libertad de expresión e inteligencia artificial.

Además de los artículos sobre difamación e injuria, también entró en debate el régimen de sanciones por aborto.

En ese contexto, algunas organizaciones se han pronunciado a favor de mantener la penalización vigente, mientras que otras plantean la incorporación de nuevas disposiciones.

Sin embargo, la diputada Soraya Suárez aseguró que el tema de las tres causales está cerrado en el Congreso Nacional porque, a su juicio, contraviene la Constitución de la República.

"Que quede claro y establecido que hablar de las causales viola la Constitución de la República. Ese tema no está en discusión; por lo tanto, está cerrado en el Congreso", afirmó.

El pasado martes los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado sostuvieron una reunión de más de cinco horas en el Congreso Nacional.

De acuerdo con el presidente de la comisión bicameral, Wandy Batista, ese día revisaron siete artículos que no requerían cambios de fondo, sino únicamente correcciones de forma y ajustes ortográficos.