El presidente de la comisión bicameral que estudia las modificaciones al Código Penal, Wandy Batista, aseguró que durante la reunión de este miércoles se lograron importantes avances en la revisión de varios artículos de la iniciativa.

El legislador informó, al concluir el encuentro en la Cámara de Diputados, que con el trabajo realizado durante la jornada el análisis del proyecto se encuentra aproximadamente a mitad de camino.

"Ya avanzamos mucho. Hemos analizado prácticamente la totalidad de los artículos pendientes", afirmó.

No obstante, explicó que este jueves la comisión bicameral volverá a reunirse para concluir el estudio de los artículos restantes y conocer el informe que prepara la subcomisión creada para agilizar los trabajos.

"Mañana vamos a repasar los artículos. Además, tenemos que conocer el trabajo de la subcomisión, que elaborará un informe con las recomendaciones remitidas por la Secretaría Legislativa", indicó.

Batista no precisó cuáles artículos fueron examinados durante la reunión de este miércoles; sin embargo, aseguró que todas las propuestas presentadas serán evaluadas.

"Estamos revisando todas las iniciativas, pero, como dije en otra ocasión, muchas se solapan. Hay planteamientos repetidos entre una y otra y, de los primeros 18 artículos que hemos visto, la mayoría ya está resuelta", expresó.

Asimismo, explicó que el artículo 8, relativo a la responsabilidad penal de la persona jurídica, será analizado por la subcomisión designada desde las primeras horas de la mañana de este jueves.

"Verificaremos desde el artículo 8 hasta el 11", señaló.

Batista aseguró que la comisión concluirá el estudio de las modificaciones, al menos, al mediodía de este jueves, ya que, según dijo, resta "muy poco" para finalizar el proceso.

De acuerdo con el legislador, la creación de la subcomisión, encabezada por el senador Pedro Catrain y los diputados Mayobanex Martínez y Rosendy Polanco, permitirá hacer más eficiente el trabajo.

"La subcomisión va a depurar incluso los temas que ya fueron trabajados, para que nosotros, como comisión bicameral, no tengamos que comenzar desde cero", sostuvo.

El diputado también valoró de manera positiva la disposición del Congreso Nacional de recibir propuestas de modificación de distintos sectores de la sociedad.

Aprobación esta semana

Con los avances alcanzados por la comisión bicameral y la creación de la subcomisión, la Cámara de Diputados sesionará este jueves a las 3:00 de la tarde, con la intención de conocer el informe sobre la pieza.

Si el cronograma se mantiene, el proyecto podría ser aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados y completar su trámite en ese hemiciclo durante la sesión prevista para este viernes.

De continuar el ritmo de trabajo, la próxima semana la iniciativa pasará al Senado de la República para su conocimiento y eventual aprobación.

Ambas cámaras del Congreso han acelerado el estudio de la reforma debido a la proximidad del cierre de la actual legislatura, previsto para el 26 de julio, y a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, fijada para el 3 de agosto.

Cuestionamientos

El proyecto de Código Penal ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de diversos sectores, que reclaman cambios en artículos relacionados con la libertad de expresión, la responsabilidad por negligencia médica, los derechos reproductivos y la responsabilidad penal, entre otros temas.

A raíz de estos planteamientos, una comisión bicameral estudia las propuestas de modificación presentadas por legisladores y representantes de distintos sectores.

La comisión está integrada por los diputados Wandy Batista, quien la preside; Mayobanex Martínez, Jorge Taveras, Carlos de Pérez, Carmen Williams, Carolina Mercedes, Eugenio Cedeño, Jesús Manuel Sánchez, José Alberto Jiménez, Luis Báez, Luis Gómez, Miguel Arredondo, Rosendy Polanco, Rubén Peñaló y Sadoky Duarte. También la conforman los senadores María Ortiz, Pedro Catrain, Santiago Zorrilla, Omar Fernández, Cristóbal Castillo, Rogelio Genao, Félix Bautista, Franklin Romero, Aracelis Villanueva, Rafael Duluc, Pedro Tineo, Aneudys Ortiz y Lía Díaz.