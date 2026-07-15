Cambios Código Penal se verán mañana con premura

Alfredo Pacheco, mientras anunciaba que las modificaciones al Código Penal se aprobarán mañana. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Aunque solo llevan dos reuniones y poco más de una semana recibiendo propuestas de cambios, los diputados están dispuestos a aprobar mañana las modificaciones al nuevo Código Penal, apurados por el cierre de la legislatura que se aproxima.

El proceso sería así: rendir un informe el jueves en la mañana, aprobar las modificaciones al Código Penal ese mismo día en la tarde y enviar de inmediato el proyecto al Senado para que curse el tránsito de aprobaciones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, confirmó que realizarán una sesión mañana a la 1:00 de la tarde y, si fuera necesario, él convocará un encuentro extraordinario el viernes para concluir el conocimiento del proyecto.

La aprobación permitirá que, según Pacheco, el Senado pueda agotar el mismo proceso durante la próxima semana, la última de la actual legislatura.

Explicó que la comisión bicameral encargada de estudiar las modificaciones inició el pasado lunes sus trabajos y evaluará todas las propuestas e iniciativas remitidas hasta la fecha, además de las que continúen llegando durante el proceso.

Artículos atacados

Entre los artículos que más han recibido críticas sobre el nuevo Código Penal figuran la difamación, el ultraje, la injuria y otros relacionados con la libertad de expresión.

La comisión bicameral estudia las iniciativas depositadas por legisladores y las propuestas remitidas por distintos sectores de la sociedad, que incluyen cambios relacionados con delitos como la difamación, el ultraje y otros aspectos del nuevo Código Penal antes de que este entre en vigencia.

Desde el martes 7 de este mes, la Cámara de Diputados ha recibido propuestas de cambios al nuevo Código Penal y la comisión que las revisa solo se ha reunido dos veces para evaluarlas.

Avanza revisión

El presidente de la comisión bicameral que estudia las modificaciones al Código Penal, Wandy Batista, aseguró que la revisión de la pieza se encuentra prácticamente a mitad de camino, luego de completar el análisis de siete artículos.

"Hemos revisado varios artículos que incluso tenían errores ortográficos. Estamos, básicamente, casi a mitad de camino", afirmó.

Asimismo, reiteró que hasta hoy, a las 6:00 de la tarde, la comisión continuará recibiendo propuestas de distintos sectores.

"Incluso, si lo que llega es bueno y aporta, lo vamos a revisar. Nosotros, como comisión, no tenemos un plazo en sí; seguiremos trabajando y el código se irá perfeccionando", expresó.

El legislador no explicó cuáles fueron los siete artículos revisados en la primera jornada, aunque sí precisó que no corresponden a los más cuestionados.

Finjus pide ampliar el plazo La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) insistió ayer en que se amplíe el plazo de entrada en vigencia del nuevo Código Penal, pautado actualmente para el 3 de agosto, debido a que resulta "insuficiente" el tiempo que resta para que se corrijan "las señaladas irregularidades, artículos con posibles vicios de inconstitucionalidad, duplicidades, entre otras cuestiones" de la tan esperada norma. Aunque reconoce que el país necesita imperativamente abandonar el obsoleto Código Penal de 1884 y valora los esfuerzos por racionalizar el modelo punitivo frente a la criminalidad organizada contemporánea, advirtió que la redacción de la Ley núm. 74-25 contiene "delitos ambiguos y desproporcionados" que podrían erosionar la legitimidad del sistema penal.

Ismael Hiraldo Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.