El presidente de la comisión bicameral que estudia el Código Penal, Wandy Batista, informó la noche de este jueves que el análisis de la pieza por parte de ese grupo de legisladores fue pospuesto hasta este viernes, con el propósito de que la subcomisión pueda avanzar en la revisión de las propuestas recibidas.

"La subcomisión podría terminar esta noche y, por tal motivo, tomando en consideración el agotamiento de los legisladores de la comisión, hemos considerado prudente, posponer o levantar los trabajos de la sesión, que se ha extendido durante todo el día", expresó en una reunión convocada con los legisladores de la comisión.

Batista explicó que la subcomisión, integrada por el senador Pedro Catrain y los diputados Mayobanex Martínez y Rosendy Polanco, revisará esta noche, junto a un equipo de técnicos, todas los proyectos recibidos durante la jornada del miércoles.

Según indicó, ese equipo avanzará en el análisis de la iniciativa y estará en condiciones de presentar un informe este viernes a las 10:00 de la mañana, cuando vuelva a reunirse con la comisión bicameral.

Asimismo, señaló que el Congreso Nacional recibió numerosas propuestas de distintos sectores y garantizó que cada una será respondida de manera individual.

"Se les responderá a todos y cada uno, ya sea para informar si su propuesta fue tomada en consideración o no, así como las razones que sustentan cada decisión", manifestó.

El legislador aseguró, además, que la comisión ya ha revisado casi todos los artículos del proyecto, aunque evitó precisar cuáles, al explicar que se trata de los temas que han generado mayor debate.

"La prisa no es el objetivo"

Aunque la Cámara de Diputados tiene previsto sesionar este viernes al mediodía, el presidente de la comisión aclaró que no puede garantizar que el pleno conozca la iniciativa, ya que, de ser necesario, los trabajos de revisión del proyecto de ley 74-25 y sus modificaciones podrían prolongarse durante todo el día.

"La prisa no es nuestro objetivo. Lo que queremos es hacerlo bien y, aunque queremos avanzar, si es necesario continuar estudiando, sobre la marcha seguiremos tomando decisiones", afirmó.

Batista explicó que no necesariamente surgen imprevistos, sino que durante las reuniones suele ocurrir que un artículo parece estar listo, pero al revisarlo nuevamente aparecen detalles que requieren verificación.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, respaldó las declaraciones de Wandy Batista y sostuvo que, aunque el pleno está convocado para sesionar, esa reunión dependerá del avance de los trabajos de la comisión y de la subcomisión.

Vence la actual legislatura

Al ser cuestionado sobre si las modificaciones al proyecto podrán aprobarse antes del 26 de julio, fecha en que concluye la actual legislatura, Batista respondió que lo más probable es que se conozcan.

No obstante, reconoció que, de ser necesario, el período legislativo podría extenderse, como ha ocurrido en otras ocasiones.

"Todavía tenemos 10 días naturales para trabajar, porque no nos importa hacerlo sábado y domingo. Extender una legislatura es un proceso normal que ha ocurrido durante muchísimos años y, si tiene que extenderse, se extiende", expresó.

En un escenario en que sea necesaria una prórroga, correspondería al presidente de la República, Luis Abinader, convocar una legislatura extraordinaria.

Sin embargo, Batista insistió en que la intención de senadores y diputados es concluir el proceso dentro de la actual legislatura.

"Es normal que haya trabajos pendientes"

Sobre las leyes y reformas que aún permanecen pendientes de aprobación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, argumentó que es habitual que al cierre de cada legislatura queden proyectos importantes en proceso.

"Todos los cierres de legislatura tienen discusiones de proyectos importantes, porque las comisiones pasan tres o cuatro meses esperando una iniciativa y muchas veces terminan conociéndola casi al final", sostuvo.

Pacheco añadió que también es importante valorar la cantidad de proyectos que sí han sido aprobados, pese a los que aún permanecen pendientes.

"Ahí tenemos la reforma de la Policía, que se está trabajando, y también el Código Civil", indicó.

Tres días de estudio

La comisión bicameral acumula ya tres días de reuniones en el Congreso Nacional para acelerar los trabajos de modificación del Código Penal.

Debido a la gran cantidad de propuestas remitidas por distintos sectores, tanto el Senado como la Cámara de Diputados han suspendido dos sesiones previamente convocadas.

Si el equipo de senadores y diputados logra concluir los trabajos este viernes, las modificaciones al proyecto de ley 74-25 podrían ser aprobadas en primera lectura.

Mientras tanto, el Código Penal continúa en estudio, a pocas semanas de su entrada en vigencia, prevista para el próximo 3 de agosto.