Al Congreso se le agolpan propuestas sobre corrupción, aborto y expresión para el Código Penal

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, quien depositó observaciones al proyecto del nuevo Código Penal en la Cámara de Diputados. ( FUENTE EXTERNA )

A pocas horas de que venza el plazo concedido por la comisión bicameral de la Cámara de Diputados para recibir observaciones al nuevo Código Penal, organizaciones políticas, gremios profesionales y juristas acudieron este miércoles al Congreso Nacional para depositar propuestas de modificación centradas en temas como la corrupción, las tres causales del aborto, la libertad de expresión, la inteligencia artificial y el cúmulo de penas.

Las iniciativas fueron entregadas durante una extensa jornada en la que desfilaron representantes de Opción Democrática, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Fundación Primero Justicia, un grupo de más de 70 juristas, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), organizaciones providas y otros sectores.

El presidente de Opción Democrática y exdiputado, José Horacio Rodríguez, presentó 10 propuestas de modificación al Código Penal, entre las que figuran eliminar la exclusión de responsabilidad penal para partidos políticos e iglesias, al considerar que no deben existir privilegios frente a la ley.

También propuso declarar imprescriptibles los delitos muy graves de corrupción, aumentar las sanciones por delitos contra el patrimonio público e incorporar el uso de inteligencia artificial y los deepfakes como mecanismos para cometer delitos contra el honor y la imagen de las personas.

Además, pidió eliminar el delito de ultraje contra funcionarios, retirar disposiciones que permiten la violencia intrafamiliar contra niños y adultos y presentó un texto alternativo para garantizar que, si el Congreso no aprueba las tres causales, al menos exista una excepción mas clara que permita salvar la vida de la mujer.

Colegio de Abogados

El presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, pidió mantener el límite máximo de 30 años de prisión y rechazar la acumulación de penas hasta 40 años, al considerar que esa medida podría contradecir el principio de resocialización e incluso la Constitución.

Asimismo, planteó revisar lo que calificó como una "inflación punitiva", al entender que el proyecto impone penas excesivas para conductas de menor gravedad, además de eliminar tipos penales abiertos, como el uso del término "gesto", por considerar que puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias.

También solicitó eliminar las disposiciones que criminalizan la opinión y el trato privilegiado a funcionarios en casos de difamación, además de extender el estudio del proyecto para analizar los recursos de inconstitucionalidad que ya se depositaron ante el Tribunal Constitucional.

Los provida

La presidenta de Juventud con una Misión (Jucum), Omayra Álvarez, informó que una coalición integrada por esa organización, Acción Cristiana y otras entidades de la sociedad civil depositaron observaciones al Código Penal, pero mantienen firme su recurso judicial ante el Tribunal Constitucional para que la alta corte mantenga la penalización del aborto en todas sus formas.

Álvarez afirmó que, aunque se redujeron algunas penas vinculadas a la libertad de expresión, permanecen disposiciones que, a su juicio, siguen restringiendo ese derecho e incorporan artículos ambiguos, además de cuestionar cambios relacionados con la discriminación y el régimen de sanciones.

También defendió mantener penas severas para delitos como el sicariato y rechazó la inclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo.

Fundación Primero Justicia

El expresidente del CARD Miguel Surun Hernández, en representación de la Fundación Primero Justicia, afirmó que las modificaciones buscan proteger la libertad de expresión y evitar la penalización de los llamados delitos de opinión.

La organización también rechazó los artículos que sancionan la exhibición sexual con fines artísticos y culturales, así como las disposiciones que castigan el bullying y los insultos cometidos a través de plataformas digitales.

Piden incluir las tres causales

Las abogadas Tamara Aquino y Ángela Ramírez depositaron una comunicación respaldada por más de 70 juristas para solicitar la modificación de los artículos 110 y 111 e incorporar las tres causales para la interrupción del embarazo.

Las firmantes sostienen que las excepciones para proteger la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto, o cuando el feto sea incompatible con la vida, están respaldadas por derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

Además, plantearon modificar el artículo sobre aborto forzado al considerar que su redacción actual permite que la decisión recaiga únicamente en el médico, sin garantizar el consentimiento de la mujer.

Colegio Dominicano de Periodistas

El presidente del Colegio Dominicano Periodistas (CDP), Luis Pérez, entregó una propuesta para modificar o eliminar varios artículos del Código Penal que, a juicio del gremio, afectan la libertad de expresión, la libertad de prensa, el secreto profesional y la protección de las fuentes periodísticas.

Entre los artículos cuestionados figuran los relacionados con el bullying, la captación de imágenes, la responsabilidad penal de los medios de comunicación y otras disposiciones que, según el gremio, podrían dificultar el ejercicio del periodismo y obligar a revelar fuentes de información.

Pérez sostuvo que el Colegio no busca proteger la impunidad, sino evitar que el nuevo Código imponga sanciones que limiten el trabajo de periodistas y comunicadores, por lo que pidió adecuar esos artículos a la Constitución y a los tratados internacionales sobre libertad de expresión.

Mañana va a aprobación

Con el paquete de propuestas depositadas en la Cámara de Diputados, los legisladores ya suman más de 20 planteamientos para modificar el nuevo Código Penal, a los que se suman proyectos propuestos por diputados y senadores.

Según el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, las propuestas serían sometidas a votación el jueves y el viernes de esta semana, bajo apuros por la conclusión de la actual legislatura, prevista para terminar el 26 de julio.