Al Congreso se le acumulan propuestas, pero apuesta por aprobar hoy el Código Penal

La comisión bicameral que estudia los cambios al nuevo Código Penal en su reunión de martes 14 de julio del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

A pocas horas de que la Cámara de Diputados conozca el informe de la comisión especial que estudia las modificaciones al nuevo Código Penal, el Congreso Nacional recibió ayer una avalancha de cerca de 10 propuestas en las que se pidieron cambios en temas como corrupción, aborto, libertad de expresión, delitos de opinión, inteligencia artificial y cúmulo de penas.

Aunque el plazo para recibir observaciones venció ayer en la tarde, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, insistieron en que "todavía hay tiempo" para incorporar modificaciones antes de la aprobación del proyecto, prevista para este jueves en la Cámara Baja.

El presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, depositó diez propuestas de modificación al Código Penal. Entre ellas planteó eliminar la exclusión de responsabilidad penal para los partidos políticos y las iglesias, al entender que no deben existir privilegios frente a la ley, así como declarar imprescriptibles los delitos muy graves de corrupción.

También propuso endurecer las sanciones por delitos contra el patrimonio público, incorporar el uso de inteligencia artificial en el artículo que sanciona el uso de imágenes falsas y eliminar el delito de ultraje contra funcionarios, al considerar que estos pueden recurrir a las figuras de difamación e injuria, como cualquier ciudadano.

Más propuestas

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, entregó siete propuestas, entre ellas mantener el límite máximo de 30 años de prisión y rechazar la acumulación de penas hasta 60 años, al considerar que esa medida podría contravenir el principio de resocialización e incluso la Constitución.

También pidió revisar lo que calificó como una "inflación punitiva", eliminar figuras penales abiertas, como el uso del término "gesto", y suprimir las disposiciones que criminalizan la opinión y el trato diferenciado para funcionarios en casos de difamación.

Por su parte, el expresidente del Card, Miguel Surun Hernández, en representación de la Fundación Primero Justicia, cuestionó los artículos que sancionan la exhibición sexual con fines artísticos y culturales, así como las disposiciones sobre bullying e insultos en plataformas digitales. Advirtió, además, que el régimen de acumulación de penas podría derivar en condenas de hasta 60 años por delitos de opinión.

Un grupo de más de 70 juristas, representado por las abogadas Tamara Aquino y Ángela Ramírez, también acudió al Congreso para incorporar las tres causales de interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo, el feto presente una condición incompatible con la vida o el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto.

Las juristas también pidieron modificar la redacción del artículo sobre aborto forzado, al considerar que permite que la decisión recaiga únicamente en el médico sin garantizar el consentimiento de la mujer.

La presidenta de Juventud con una Misión (Jucum), Omayra Álvarez, expresó preocupación porque, a su juicio, el Código mantiene restricciones a la libertad de expresión e incorpora disposiciones ambiguas, además de cuestionar artículos relacionados con la discriminación y defender que se mantengan penas severas para delitos como el sicariato.

De su lado, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez, entregó una propuesta para modificar o eliminar varios artículos que, según sostuvo, afectan la libertad de expresión, la libertad de prensa, el secreto profesional, la protección de las fuentes periodísticas y el ejercicio independiente del periodismo.

Entre las disposiciones cuestionadas figuran artículos sobre responsabilidad penal de los medios de comunicación, el hostigamiento, la captación ilícita de imágenes y otras normas que, de acuerdo con el gremio, podrían obstaculizar el trabajo de periodistas y comunicadores.

El Congreso mantiene el cronograma

Pese al volumen de observaciones recibidas, Alfredo Pacheco sostuvo que el Congreso dispone de tiempo para introducir las modificaciones que considere necesarias antes de concluir la actual legislatura.

"Creo que el Congreso tiene tiempo para producir estas modificaciones", afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, quien agregó que los cambios que eventualmente no puedan incorporarse ahora, podrían discutirse después del 16 de agosto, cuando inicie la próxima legislatura.

En la misma línea, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que la comisión ha trabajado desde tempranas horas para recibir las propuestas de los distintos sectores y sostuvo que existe "tiempo más que suficiente" para revisar las observaciones y realizar los cambios que sean necesarios antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación.