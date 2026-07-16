El retraso al evaluar cúmulo de propuestas aplaza el Código Penal hasta mañana

Fotografía de archivo de la Cámara de Diputados, que conocerá este viernes las modificaciones al Código Penal. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La Cámara de Diputados aplazó para mañana viernes el conocimiento y la votación de las modificaciones al nuevo Código Penal, luego de que el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informara que el volumen de observaciones recibidas y el retraso en la evaluación de esas propuestas impidieron presentar este jueves el documento al pleno.

La decisión se produjo después de que el Congreso cerrara el miércoles la recepción de sugerencias de organizaciones políticas, gremios, juristas y representantes de la sociedad civil, que depositaron 84 observaciones sobre temas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, las tres causales para la interrupción del embarazo, la libertad de expresión, los delitos de opinión, la inteligencia artificial y el cúmulo de penas.

"Estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho", admitió Pacheco al anunciar que la sesión convocada para las 3:00 de la tarde fue pospuesta para el viernes en la mañana.

El presidente de la Cámara de Diputados explicó que, tras consultar con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la comisión bicameral y los voceros de las distintas bancadas, se concluyó que el tiempo disponible "era insuficiente" para concluir el análisis de las observaciones recibidas.

"Vimos que el tiempo material que teníamos desde ahora hasta las 3:00 de la tarde era prácticamente muy difícil", sostuvo el legislador, quien aseguró que durante este jueves continuarán los trabajos técnicos sobre la pieza.

Pacheco recordó que las propuestas de los sectores, partidos y abogados son evaluadas por una subcomisión encabezada por el senador Pedro Catrain e integrada además por los diputados Rosendy Polanco y Mayobanex Martínez, con el apoyo de los equipos técnicos del Senado y de la Cámara de Diputados.

Ese grupo realiza una primera revisión de las observaciones antes de remitirlas a la comisión bicameral, que posteriormente decide cuáles serán presentadas al pleno.

Las propuestas

Asimismo, aseguró que todas las propuestas depositadas por los diferentes sectores serán escuchadas y evaluadas, y añadió que, en los casos en que alguna observación no sea acogida, el Congreso establecerá un mecanismo para informar a sus proponentes si la iniciativa fue descartada o si quedará pendiente para una discusión posterior.

Pese al aplazamiento, Pacheco sostuvo que el Congreso continuará este jueves con el conocimiento de otros proyectos pendientes, debido a la carga legislativa propia del cierre de la presente legislatura.

Asimismo, respondió a los ataques de quienes cuestionan que el Congreso lleve el Código Penal "a la carrera" y explicó que, al cierre de las legislaturas, como sucede actualmente, es habitual apresurar algunos proyectos retrasados.

Propuestas de distintos sectores

Antes de que concluyera el plazo para presentar observaciones, diversos sectores acudieron al Congreso con planteamientos para modificar artículos específicos del Código Penal.

El presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, entregó diez propuestas que incluyen eliminar la exclusión de responsabilidad penal para partidos políticos e iglesias, declarar imprescriptibles los delitos graves de corrupción, endurecer las penas por delitos contra el patrimonio público, incorporar el uso de inteligencia artificial y deepfakes en delitos contra el honor, eliminar el delito de ultraje y presentar un texto alternativo sobre las tres causales para proteger la vida de la mujer si estas no son aprobadas.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por Trajano Potentini, propuso mantener el límite máximo de 30 años de prisión, revisar el aumento de las penas contempladas en el proyecto, eliminar figuras penales abiertas y disposiciones que, a su juicio, criminalizan la opinión y otorgan un trato privilegiado a funcionarios públicos.

De igual manera, un grupo de más de 70 juristas solicitó modificar los artículos 110 y 111 para incorporar las tres causales para la interrupción del embarazo y reformar la disposición sobre aborto forzado, mientras que una coalición integrada por Juventud con una Misión (Jucum), Acción Cristiana, Orozco & Asociados y otras organizaciones objetó varios artículos por entender que afectan la libertad de expresión y rechazó la inclusión de las tres causales.

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), por su parte, solicitó modificar o eliminar diversos artículos que, según afirmó, vulneran la libertad de expresión, la libertad de prensa, el secreto profesional y la protección de las fuentes periodísticas.

Los ataques al Código

Cuando la fecha de entrada en vigor del nuevo Código Penal estaba más cerca, la Ley recibió múltiples ataques por algunos artículos que vulnerarían la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

Después de críticas y protestas, el Poder Ejecutivo depositó en el Senado un proyecto de ley para modificar la ley en 18 artículos, que incluyen cambios en las penas por difamación, ultraje, hostigamiento, malversación de fondos públicos y otros aspectos.

El nuevo Código Penal, que se aprobó hace un año en el Congreso, entrará en vigor a inicios de agosto.