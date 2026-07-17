Tras cuatro días, comisión bicameral concluye revisión del Código Penal

El presidente de la comisión, Wandy Batista, valoró las más de 90 propuestas remitidas por distintos sectores. ( DIARIO LIBRE/LUZ OGANDO )

Luego de cuatro días de trabajo, la comisión bicameral designada para estudiar las modificaciones al Código Penal concluyó este viernes la revisión de la pieza.

El presidente de la comisión, Wandy Batista, valoró las más de 90 propuestas remitidas por distintos sectores.

"Agradecemos a la ciudadanía en sentido general, porque esta cantidad de propuestas fue importante para el estudio", dijo.

Al concluir la reunión en la Cámara de Diputados, Batista sostuvo que la mayoría de las iniciativas se solapaban entre sí, situación que permitió agilizar los trabajos.

"Al menos 12 iniciativas fueron fusionadas, tomando como base una sola", indicó.

Asimismo, informó que el informe con las modificaciones a la Ley 74-25 quedó listo para ser presentado este sábado ante la Cámara de Diputados.

Explicó que, de las 93 iniciativas evaluadas por la subcomisión, la mayoría contenía planteamientos repetidos, por lo que finalmente la comisión realizó 24 correcciones.

"Entiéndase que, a veces, se trataba de discusiones de fondo y, en otros casos, de errores en el cálculo de las multas que no correspondían. Por tanto, hicimos esas correcciones. Por eso notarán que algunos textos permanecen idénticos y solo se reducirá o aumentará la pena, según corresponda", expresó.

Difamación e injuria

En referencia a los artículos 220, 221 y 222, sobre difamación e injuria, Batista adelantó que esas disposiciones fueron modificadas y validadas por los legisladores.

"Ese tipo de delitos no son delitos de sangre y tenían una penalización de dos a cinco años de prisión", dijo.

No obstante, informó que, al considerar que no se trata de delitos de sangre, la comisión bicameral decidió reducir la pena de uno a dos años de prisión.

"Eso comprueba que el Congreso ha escuchado", aseguró.

Revocan modificación sobre violencia de género

En cuanto al informe de la subcomisión encabezada por el senador Pedro Catrain y los diputados Mayobanex Martínez y Rosendy Polanco, el presidente de la comisión, Wandy Batista, explicó que no todas las seis propuestas de modificación fueron acogidas.

Aunque no detalló cuáles fueron aprobadas, afirmó que el artículo 127, relativo a la violencia de género, quedó redactado tal como aparece en el Código Penal vigente.

El informe de la subcomisión planteaba redefinir la violencia de género para establecer que solo sería la ejercida contra la mujer, excluyendo al hombre.

"Ese fue uno de los aspectos que la subcomisión recomendó, pero que la comisión rechazó. Por lo tanto, se mantiene el texto del código actual en lo referente a ese artículo", expresó el presidente de la Cámara de Diputados durante la reunión.

El Código Penal avanza en su trámite

Luego de dos sesiones suspendidas en la Cámara de Diputados, Pacheco explicó que, con los avances alcanzados la noche de este viernes, el proyecto sería conocido y aprobado en primera lectura durante la sesión convocada para la mañana de este sábado.

De cumplirse ese cronograma, la próxima semana la Ley 74-25 sería aprobada en segunda lectura por la Cámara de Diputados y posteriormente remitida al Senado de la República.

Todo este proceso se desarrolla en medio de la proximidad del cierre de la actual legislatura, previsto para el 26 de julio, y de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal el 3 de agosto.

Ahora corresponderá al pleno de ambas cámaras legislativas decidir si aprueban las modificaciones a la pieza y, en un escenario hipotético, al presidente de la República, Luis Abinader, convocar una legislatura extraordinaria.

Cabe recordar que la norma, a menos de un año de su promulgación, ha sido objeto de cuestionamientos por disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, la responsabilidad médica, la difamación, el aborto y otras reformas incorporadas.