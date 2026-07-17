La Fuerza del Pueblo presentará informe disidente y cuestiona la prisa del Código Penal. ( DARE COLLADO )

El bloque de legisladores de la Fuerza del Pueblo anunció este viernes que presentará un informe disidente al proyecto de modificaciones del Código Penal que se estudia en el Congreso, al tiempo que cuestionó la rapidez con la que avanza la iniciativa y solicitó ampliar el plazo para su estudio.

En una declaración conjunta ofrecida por los voceros de la organización en ambas cámaras legislativas, el partido afirmó que no se opone a la aprobación de cambios en el nuevo Código Penal, pero sí a la forma en que se desarrolla el proceso de conocimiento de las modificaciones.

El diputado José Alberto Jiménez, miembro de la comisión bicameral que estudia las modificaciones, informó que los legisladores de la Fuerza del Pueblo elaborarán un informe disidente respecto al documento que presentará la comisión.

"Hemos procedido a elaborar un informe disidente con relación al informe que será presentado dentro de unos momentos en la Comisión de Justicia", expresó.

Indicó que ese documento se sustenta en los planteamientos realizados previamente por los voceros de la organización y en las observaciones hechas por diversos sectores sobre el proyecto.

Cuestionan estudio acelerado

El vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, sostuvo que la organización respalda la aprobación de un Código Penal por la necesidad de actualizar la legislación para sancionar los delitos actuales, aunque criticó el procedimiento seguido para modificar el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.

Afirmó que, tras abrirse un espacio para recibir propuestas de distintos sectores, unas 84 instituciones depositaron observaciones para modificar la iniciativa.

Sin embargo, cuestionó que una subcomisión integrada por tres diputados estudiara el proyecto en apenas cinco o seis horas.

"No es posible que una subcomisión de apenas tres diputados, en apenas cinco o seis horas, pudiera estudiar este proyecto y que no haya tiempo para incorporar esas modificaciones", manifestó.

Castillo agregó que, a su juicio, las organizaciones que presentaron propuestas no fueron escuchadas y advirtió que el proyecto aún no entra en vigor, pero ya enfrenta cinco recursos depositados ante el Tribunal Constitucional.

Piden ampliar el plazo

Por su parte, el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Edward Espiritusanto, reiteró su propuesta d ele y de extender el plazo legislativo para el estudio del proyecto, con el objetivo de revisar las observaciones presentadas.

Asimismo, planteó la celebración de vistas públicas para que las organizaciones e instituciones que presentaron observaciones puedan explicar directamente los fundamentos de sus propuestas.

Como alternativa, propuso invitar a representantes de esas entidades a participar en los trabajos de la comisión bicameral para propiciar un intercambio técnico que contribuya a enriquecer el debate.

El legislador aseguró que la organización busca la aprobación de un Código Penal "moderno, jurídicamente sólido, coherente con la Constitución y capaz de responder a las necesidades actuales de la sociedad dominicana".

Sostuvo que una ley de esa magnitud requiere prudencia, apertura y un estudio responsable, colocando la calidad de las normas por encima de la rapidez del proceso.

"No proponemos detener el proceso, porque todos necesitamos un Código Penal. Pero, caramba, ¿por qué tanta prisa?", expresó.

Espiritusanto afirmó que existen 84 propuestas y observaciones sobre distintos artículos para evitar conflictos con la Constitución y señaló que el proyecto aún presenta incongruencias que deben ser corregidas.

Va a votación

El proyecto de modificaciones al nuevo Código Penal se someterá este viernes a su primera votación en la Cámara de Diputados, donde el proyecto llegará para su trámite inicial y luego pasar al Senado.